體育 棒球 MLB

經典賽》賈吉扛美國隊長、洋基估9人打WBC 讓教頭布恩有煩惱

2026/02/03 11:30

賈吉。（取自大聯盟官方社群媒體X）賈吉。（取自大聯盟官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，洋基教頭布恩（Aaron Boone）今天在美國廣播電台「WFAN」中坦言，條紋軍大約有7至9名選手參加經典賽，希望自家選手都能健康打完賽事。

本屆經典賽，洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）將擔任美國隊長，明星終結者貝納（David Bednar）將和賈吉並肩作戰；明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）將代表英國出戰經典賽；主戰捕手威爾斯（Austin Wells）、後援投手杜瓦爾（Camilo Doval）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）都將為多明尼加出賽。

而洋基大物火球男羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）預計將代表波多黎各出戰，洋基右投蘭登・貝克（Brendan Beck）則將代表英國隊出征WBC戰場；洋基35歲牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz）有可能會為波多黎各出賽，洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）也有可能為巴拿馬隊出賽。

布恩在「WFAN」中表示，「你現在可以看到，從美國這邊來說，選手們真的不想錯過這項賽事，這賽事現在非常火熱，也許正處於巔峰。但我們有7位、8位、甚至9個人要參賽...天啊，真希望他們平安打完，特別是投手。但最終，（經典賽）對棒球這項賽事是有益的。」

布恩。（資料照，美聯社）布恩。（資料照，美聯社）

