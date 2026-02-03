NBA》里拉德招募字母哥 名記者點出不利拓荒者殘酷事實

消息指出里拉德（右）在幕後幫助拓荒者招募字母哥（左），兩人有機會繼公鹿之後再度當隊友。（資料照，路透）





〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）向球隊提出交易申請，這位MVP等級球星去向成為聯盟焦點，而今有消息指出，曾在公鹿一起合作過的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard），也在幫球隊招募「字母哥」去波特蘭打球。

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）消息，繼勇士、熱火等球隊後，拓荒者也傳出對交易亞德托昆波展現出了興趣，甚至連里拉德也在幕後幫助球隊，招募亞德托昆波加入拓荒者。

有趣的是，2023年休賽季里拉德才對拓荒者喊出「賣我」，最終被交易去公鹿聯手亞德托昆波，去年暑假公鹿裁掉因傷報銷的里拉德，讓拓荒者簽回他再續前緣，如今輪到「字母哥」想離開公鹿、里拉德幫拓荒者招募他。

費雪還點出，除了里拉德招募外，當年公鹿奪冠功臣哈勒戴（Jrue Holiday），目前也是拓荒者一員。

不過費雪也表示，儘管拓荒者擁有葛蘭特（Jerami Grant）、威廉斯（Robert Williams III）等人，可以湊出薪資包去交易，加上手上還有2023年交易里拉德的選秀權，但他認為亞德托昆波並不想去拓荒者。

此外，費雪還點名韓德森（Scoot Henderson）因傷一直沒有兌現天賦，可能也無法滿足公鹿想要頂尖潛力股的交易需求。

「但在這個時間點上，我可以很自信表示，拓荒者是多支試圖拿到亞德托昆波的球隊之一。」費雪表示，接下來就看看拓荒者，是否可以克服這些不利因素脫穎而出。

