自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》里拉德招募字母哥 名記者點出不利拓荒者殘酷事實

2026/02/03 11:47

NBA》里拉德招募字母哥 名記者點出不利拓荒者殘酷事實消息指出里拉德（右）在幕後幫助拓荒者招募字母哥（左），兩人有機會繼公鹿之後再度當隊友。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）向球隊提出交易申請，這位MVP等級球星去向成為聯盟焦點，而今有消息指出，曾在公鹿一起合作過的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard），也在幫球隊招募「字母哥」去波特蘭打球。

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）消息，繼勇士、熱火等球隊後，拓荒者也傳出對交易亞德托昆波展現出了興趣，甚至連里拉德也在幕後幫助球隊，招募亞德托昆波加入拓荒者。

有趣的是，2023年休賽季里拉德才對拓荒者喊出「賣我」，最終被交易去公鹿聯手亞德托昆波，去年暑假公鹿裁掉因傷報銷的里拉德，讓拓荒者簽回他再續前緣，如今輪到「字母哥」想離開公鹿、里拉德幫拓荒者招募他。

費雪還點出，除了里拉德招募外，當年公鹿奪冠功臣哈勒戴（Jrue Holiday），目前也是拓荒者一員。

不過費雪也表示，儘管拓荒者擁有葛蘭特（Jerami Grant）、威廉斯（Robert Williams III）等人，可以湊出薪資包去交易，加上手上還有2023年交易里拉德的選秀權，但他認為亞德托昆波並不想去拓荒者。

此外，費雪還點名韓德森（Scoot Henderson）因傷一直沒有兌現天賦，可能也無法滿足公鹿想要頂尖潛力股的交易需求。

「但在這個時間點上，我可以很自信表示，拓荒者是多支試圖拿到亞德托昆波的球隊之一。」費雪表示，接下來就看看拓荒者，是否可以克服這些不利因素脫穎而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中