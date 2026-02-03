自由電子報
魚躍滑行土下座風靡全球！西田有志幽默自評「真人版排球少年」

2026/02/03 14:34

日本球星西田有志對於自己做出「魚躍滑行土下座」一事，在IG發文幽默自評是「真人版《排球少年》」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）日本球星西田有志對於自己做出「魚躍滑行土下座」一事，在IG發文幽默自評是「真人版《排球少年》」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕現年26歲的日本男排球星西田有志（Yuji Nishida），近日他在賽場因發球失誤擊工作人員，當場以高速做出「魚躍滑行土下座」姿勢致歉，整套動作雲流水且誠意滿分，臨場反應獲得全場喝采與笑聲，謝罪名場面更是在世界各國社群平台被大批球迷、網友封為「年度最佳道歉典範」瘋傳，至今已吸引朝超過千萬人朝聖。

本月1日，西田有志為了向被自己發球誤擊的工作人員道歉，當場做出笑翻全場的「魚躍滑行土下座」姿勢。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）本月1日，西田有志為了向被自己發球誤擊的工作人員道歉，當場做出笑翻全場的「魚躍滑行土下座」姿勢。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）

綜合日媒報導，在2025-26賽季擔任大阪BLUTEON隊長的西田有志，1日參加趣味賽事「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 」（SV聯賽全明星賽），未料他在進行「發球打靶」項目時，其中一顆發球打點失誤，擊中場邊一名女性工作人員。西田有志見狀，緊急快速衝向對方，但在半途中做出向下撲做出「魚躍接球」動作，俯身貼地後順著光滑的球場地板，一路滑行至女工作人員面前，再流暢起身擺出日本經典的土下座姿勢道歉。

魚躍滑行土下座風靡全球！西田有志幽默自評「真人版排球少年」身高僅有186公分、但跳躍力及爆發力不容小覷的西田有志，曾代表日本參加2020東京奧運、2024巴黎奧運。（資料照，路透）

現場9300多名球迷目睹綜藝十足的一幕，當場爆出歡聲雷動的笑聲與掌聲，比賽解說員也以「我還以為是被打撈上岸的鮪魚」來形容，受害女工作人員則是笑得當場原諒西田有志。賽後主辦單位、球迷們將這段小插曲分享到社群媒體，意外被許多各國網友視為「日本道歉藝術」、「教科書等級土下座」在網上瘋傳而爆紅，甚至吸引《衛報》、《太陽報》、《每日郵報》、《印度時報》、《亞洲新聞台》等海外媒體報導。

備受全球各界熱烈討論的西田有志，則在昨（2）日晚間於IG發文回應此事。西田有志先是提到，自己與其他參賽選手們在比賽當天玩得很開心，同時再次向當時被他發球誤擊的女工作人員致歉，接著坦言沒想到「魚躍滑行土下座」這件事，在世界各國引起非常誇張的迴響，讓他嚇了一大跳，「今後我還是會腳踏實地，繼續一步一步往前邁進。這次就當作帶給大家「真人版《排球少年》（リアルハイキュー），謝謝！」

貼文曝光後，迅速吸引大批球迷與網友留言討論。不少人還注意到，這篇貼文不僅出現跟西田有志熟識的各國知名排球選手按讚，與西田有志結婚4年多、在去年12月生下長子的前日本女排隊長古賀紗理那，也在貼文發布第一時間為老公按讚，對此紛紛笑虧西田有志能展現如此熟練的道歉速度與姿勢，是不是和他的寶貝愛妻有關。

據了解，身高僅有186公分、但跳躍力及爆發力不容小覷的西田有志，曾代表日本參加2020東京奧運、2024巴黎奧運，與石川佑希、髙橋藍並列現今日本男排三大主力，以及和宮浦健人同為日本男排罕見的左撇子舉對。2019年世界盃對上日本加拿大比賽中，他以5顆媲美扣殺的猛烈Ace發球拿下比賽局點，自此打響「怪物少年」的威名。

在 Instagram 查看這則貼文

西田有志（@nishidayuji0130）分享的貼文

