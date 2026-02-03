路跑》2026國家地理路跑加開名額 宇宙人擔任賽後表演嘉賓

國家地理路跑4/26開跑（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕一年一度的2026國家地理路跑NAT GEO RUN即將於4月26日在台北登場，目前已吸引超過萬人響應，主辦單位也在今天宣布將為半馬組（21K）、挑戰組（10K）、及慢跑組（10K）三組別各加開1000個名額，共新增3000個參賽席次，讓更多關心地球的朋友能一起參與這場別具意義的永續跑步行動。

今年2026國家地理路跑NAT GEO RUN特別邀請到深受多世代喜愛、成立至今已超過20年的金曲樂團宇宙人擔任賽後表演嘉賓，用充滿律動的音樂帶來精彩演出，陪伴跑者們度過這個別具意義的上午。團員也非常期待迎接此次的演出，主唱小玉興奮表示：「音樂和跑步都是一種節奏，而守護地球更是一種持續的律動，很開心能在這樣有意義的活動演出，希望透過我們的音樂，讓大家感受到那股『一起前進』的力量！」，吉他手阿奎也笑說：「我一直很喜歡旅行、親近大自然，所以特別能感受到環境保護的重要性，期待當天跟大家一起為地球加油，完賽後我們會用音樂讓這份熱情繼續延燒」，貝斯手方Q則分享：「很榮幸能參與這樣有意義的活動，希望用行動支持永續，讓環保理念不只是說說而已，能透過音樂和運動傳遞給更多人！」

請繼續往下閱讀...

本屆路跑更特別邀請到三位各具特色的領跑員，為活動注入活力與熱情，包括以直率風趣風格深受粉絲喜愛的創作者Vicky老絲，「我就是喜歡做對的事，守護地球這件事沒什麼好猶豫的，開始跑就對了！Let’s save the 海龜」；以親民、幽默、浮誇但同時兼具音樂專業形象而聞名的我是江老師，「跑步教會我們的，不只是堅持，更是對環境的尊重，每一步都是對地球的承諾，期待與大家一起邁向更永續的未來」；而知名秘境獵人徐愷也熱情號召，「這不只是一場路跑，更是一個改變的起點，讓我們用雙腳證明，運動與環保可以完美結合！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法