NBA》KD缺陣沒差！森根砍本季新高39分退溜馬、火箭6場奪5勝

森根。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客溜馬主場的火箭，靠著中鋒森根（Alperen Sengun）砍下本季新高的39分，在當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）不在的情況下，仍以118：114取得3連勝以及近6場的第5勝，並中止溜馬的2連勝。

火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）在賽前90分鐘時，宣布杜蘭特因近期的比賽踩到球迷的腳，導致左腳踝扭傷而缺席本場比賽，這也是「KD」本季首度因傷缺陣，除此之外「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在先前也傳出因傷整季報銷，因此今天帶領球隊的重任交給森根扛下。

請繼續往下閱讀...

雖然比賽一開始森根就打下11分，但溜馬團隊首節命中率達5成、三分球7投4中，一直到次節大部分時間都保持領先地位，不過火箭輪到史密斯（Jabari Smith Jr.）、謝波德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）攜手飆分，打出17：4的攻勢在上半場結束時反倒領先對手7分，易籃後仍持續得分拉開分差並一度有12分的領先優勢，然而第3節溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）領軍之下將比分扳平進入決勝節。

來到比賽末段，雙方起初都還有來有往，但溜馬團隊單節發生11次的犯規送給火箭機會，而火箭在第4節20罰15中，包括森根一人就有12罰且8次命中，成為勝負的關鍵，最終在客場拿下勝利，並結束雙方在例行賽的交手，兩次對決都由火箭取勝。

森根本場25投13中，18次罰球機會也把握了13顆，砍下本季新高的39分外帶16籃板，史密斯攻下19分次之；溜馬部分，入選今年明星賽東部替補的西亞卡姆拿下27分全隊最高，內姆哈德（Andrew Nembhard）板凳出發緊隨其後得到25分。

西亞卡姆。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法