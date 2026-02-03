自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》KD缺陣沒差！森根砍本季新高39分退溜馬、火箭6場奪5勝

2026/02/03 12:45

森根。（路透）森根。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客溜馬主場的火箭，靠著中鋒森根（Alperen Sengun）砍下本季新高的39分，在當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）不在的情況下，仍以118：114取得3連勝以及近6場的第5勝，並中止溜馬的2連勝。

火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）在賽前90分鐘時，宣布杜蘭特因近期的比賽踩到球迷的腳，導致左腳踝扭傷而缺席本場比賽，這也是「KD」本季首度因傷缺陣，除此之外「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在先前也傳出因傷整季報銷，因此今天帶領球隊的重任交給森根扛下。

雖然比賽一開始森根就打下11分，但溜馬團隊首節命中率達5成、三分球7投4中，一直到次節大部分時間都保持領先地位，不過火箭輪到史密斯（Jabari Smith Jr.）、謝波德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）攜手飆分，打出17：4的攻勢在上半場結束時反倒領先對手7分，易籃後仍持續得分拉開分差並一度有12分的領先優勢，然而第3節溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）領軍之下將比分扳平進入決勝節。

來到比賽末段，雙方起初都還有來有往，但溜馬團隊單節發生11次的犯規送給火箭機會，而火箭在第4節20罰15中，包括森根一人就有12罰且8次命中，成為勝負的關鍵，最終在客場拿下勝利，並結束雙方在例行賽的交手，兩次對決都由火箭取勝。

森根本場25投13中，18次罰球機會也把握了13顆，砍下本季新高的39分外帶16籃板，史密斯攻下19分次之；溜馬部分，入選今年明星賽東部替補的西亞卡姆拿下27分全隊最高，內姆哈德（Andrew Nembhard）板凳出發緊隨其後得到25分。

西亞卡姆。（路透）西亞卡姆。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中