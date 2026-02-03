自由電子報
體育 競技運動

田徑春季盃》陳逸軒為跑步加樂趣變跨欄高手 力拚U20世青賽達標

2026/02/03 11:56

中正高中陳逸軒（記者吳孟儒攝）中正高中陳逸軒（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北市中正高中陳逸軒，今天在台北市春季全國田徑公開賽高男組110公尺跨欄決賽，以13秒75率先衝線，他表示，決賽因過於想要用秒數證明自己，反而沒有跑好，但他隨後颯爽地說，這只是開季起頭，接下來還有很多機會，目標達標今年的世界U20田徑錦標賽13秒46成績。

陳逸軒在去年春季盃飆出13秒44的個人最佳成績，一舉打破大會紀錄，此筆成績也一舉登上國內U20歷年第3名，僅次謝元愷的13秒39，以及吳育廷的13秒15。

今年再次回到春季盃參賽，陳逸軒在預賽跑出13秒88，決賽跑出13秒75奪金，他表示，「其實寒假練得不錯，最近又加練早上跟下午，這場沒有調整太多，算是以賽代訓，檢視在冬季訓練的成果，但第一場有點不太習慣，無法適應比賽感覺，如果滿分10分，大概整體只有5、6分，我覺得在預賽比較知道自己做什麼，決賽反而沒跑好。」而他隨後笑笑地說：「但沒關係，因為之後還有其他比賽，像是2月底的市中運選拔，還有最後一年的全中運。」

陳逸軒在國小踢足球，國中踢球外也加入田徑隊，但因覺得純粹跑步好像有點無聊，因此趁教練不注意「偷練」跨欄，被同學和學長發現天賦，而他在經過正式訓練後也跨出不錯成績，目前他已確定達標今年5月的亞洲U20田徑錦標賽，他接下來目標放在8月的U20世青賽，希望順利取得資格。

