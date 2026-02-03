自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》美媒爆「大鬍子」哈登將與快艇分道揚鑣 傳騎士有興趣網羅

2026/02/03 13:02

哈登。（資料照，美聯社）哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離今年NBA季中交易大限台灣時間2月6日只剩下3天，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在社群媒體X上發文指出，快艇隊目前正與當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）在季中交易大限前達成協議，雙方正積極與有興趣的球隊談判。

現年36歲的哈登本季出賽44場，平均每場有25.4分、8.1次助攻、4.8顆籃板、1.3次抄截，場均上場時間為35.4分鐘，生涯在NBA打滾17個賽季。不過，哈登近兩場比賽都以個人因素缺席比賽。

《ESPN》報導，哈登是在2023年被七六人交易至快艇，兩度幫助快艇闖進季後賽，都在首輪出局。哈登本季薪水為3920萬美元，並擁有下賽季4320萬美元的球員選項。

另根據美國《雅虎體育》記者伊科（Kelly Iko）報導，騎士隊是近期對哈登展現濃厚興趣的球隊之一。

據消息人士提到，騎士隊最早有意想網羅哈登是在去年12月，當時快艇經歷6勝21敗的糟糕開季表現。那段期間有部分快艇老將表達不滿，快艇隊管理層也評估多項前在交易方案，包含哈登、柯林斯（John Collins）、以及老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）等人。

快艇隊一直對騎士隊後衛葛蘭德（Darius Garland）有興趣。根據薪資網站《Spotrac》的數據指出，哈登與葛蘭德本季薪水都落在約3900萬美元左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中