NBA》美媒爆「大鬍子」哈登將與快艇分道揚鑣 傳騎士有興趣網羅

〔體育中心／綜合報導〕距離今年NBA季中交易大限台灣時間2月6日只剩下3天，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在社群媒體X上發文指出，快艇隊目前正與當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）在季中交易大限前達成協議，雙方正積極與有興趣的球隊談判。

現年36歲的哈登本季出賽44場，平均每場有25.4分、8.1次助攻、4.8顆籃板、1.3次抄截，場均上場時間為35.4分鐘，生涯在NBA打滾17個賽季。不過，哈登近兩場比賽都以個人因素缺席比賽。

《ESPN》報導，哈登是在2023年被七六人交易至快艇，兩度幫助快艇闖進季後賽，都在首輪出局。哈登本季薪水為3920萬美元，並擁有下賽季4320萬美元的球員選項。

另根據美國《雅虎體育》記者伊科（Kelly Iko）報導，騎士隊是近期對哈登展現濃厚興趣的球隊之一。

據消息人士提到，騎士隊最早有意想網羅哈登是在去年12月，當時快艇經歷6勝21敗的糟糕開季表現。那段期間有部分快艇老將表達不滿，快艇隊管理層也評估多項前在交易方案，包含哈登、柯林斯（John Collins）、以及老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）等人。

快艇隊一直對騎士隊後衛葛蘭德（Darius Garland）有興趣。根據薪資網站《Spotrac》的數據指出，哈登與葛蘭德本季薪水都落在約3900萬美元左右。

