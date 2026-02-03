自由電子報
棒球》陳義信捐贈個人棒球文物給退輔會典藏

2026/02/03 13:47

陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕出身榮工棒球體系的原住民族委員會副主任委員陳義信，今天把珍藏多年的獎章、獎座與重要階段的球衣，捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會進行典藏，中職秘書長楊清瓏與洪一中、謝長亨、劉義傳、藍文成、黃忠義、王金勇、張泰山、鄭兆行、周思齊等退役職棒球星都到場見證。

本次捐贈文物包含極具代表性的藏品，分別為：台灣棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之1978年世界青少棒錦標賽冠軍紀念獎牌，相關文物完整呈現陳義信在不同時期為國效力的棒球歷程，深具歷史、體育與文化價值。

退輔會表示，陳義信是台灣棒球史上代表性的投手之一，長年為國效力，棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，此次捐贈的文物不僅是個人成就的見證，更承載台灣棒球發展與榮工棒球隊的重要歷史意義，由退輔會典藏象徵「榮耀回歸體系、歷史留存國家」，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物，盼讓社會大眾看見榮工體系培育英雄的軌跡。

退輔會主委嚴德發表示，榮民工程事業管理處（榮工處）早年除肩負國家重大建設任務外，也長期重視榮民及其子女的照顧與培育。榮工棒球隊正是在此背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊的機構，培育無數優秀選手、屢為國爭光，也奠定棒球成為我國「國球」的重要基礎。

陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）

陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）陳義信捐贈棒球文物給退輔會。（記者林正堃攝）

