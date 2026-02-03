自由電子報
中職》台鋼測試洋投的名字不叫「路竹」 有望對經典賽台灣隊亮相

2026/02/03 13:53

台鋼雄鷹測試來自美國左投Christian Allegretti。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹測試來自美國左投Christian Allegretti。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕26歲的美國籍左投Christian Allegretti日前自費到台鋼雄鷹測試，並向位於路竹的台鋼基地「皇鷹學院」報到，但也意外讓球迷誤以為多了一位取名「路竹」的新洋投。目前可確定的是，這位來測試的洋投還沒有中文譯名，而且照台鋼教練團的規畫，他有機會下週在對經典賽台灣隊的熱身賽登板。

台灣隊預計下週在澄清湖棒球場安排熱身賽，邀請台鋼雄鷹擔任對手，日期可能落在2月13、14日，但聯盟仍在規畫中、尚未正式公布。台鋼總教練洪一中今天北上出席活動則指出，可以因為台鋼比較早開始訓練，又是高雄在地球隊，才被找去當靶子隊，但是只要對國家隊有幫助，台鋼都願意幫忙。

台鋼一軍投手教練蕭任汶則表示，目前在農曆年前會安排4場熱身賽，13日會由前來測試的洋投先發，他也笑說：「有朋友來問我，你們有個新洋投叫路竹喔？」但其實這位美籍左投尚無譯名，他今天有進牛棚練投，球速落在136、137公里左右，蕭任汶觀察他的變化球種滿多，準度也有。

對於測試洋投，台鋼球團指出，他是透過經紀人自費前來，預計會待到2月15日，在離台前只有一次測試賽的機會，會視狀況決定他是否留下。

