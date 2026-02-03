中職》黃霆杉澳職初體驗有收穫 還透露「恰哥有問…」

黃霆杉赴澳職。（黃霆杉提供）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟去年底安排不少選手、教練赴國外進修，其中安排尚未上一軍的內野手黃霆杉前往澳職出賽，效力伯斯熱火。雖然因左腳拉傷，黃霆杉並未完成賽程，但在當地一個半月的比賽中，他透露也有收穫。

黃霆杉說，澳職目前隊伍數為4隊，剛去前幾天，面對到的投手都是大聯盟資歷、實力都不錯，打者則是1A到3A層級都有，「也有回來澳洲工作的選手，之前沒去過，不知道強度本來怎麼樣，但如果是想要多累積打席的選手，去那邊磨練很適合。我也有問其他小聯盟選手，他們也是球隊安排希望補打席。去到當地，也跟一些小聯盟教練學習，我有遇到一位道奇隊體系的教練，守備有得到一些不一樣的觀念。」

請繼續往下閱讀...

賽事途中受傷，黃霆杉坦言沒能打完有些可惜，也因傷勢未癒，他預計還要3週才能完整投入母隊春訓，但他也說：「我本來是會練過頭的那一型，休息一下可能先整理思緒。今年希望盡快上一軍，會是我最大目標。」

黃霆杉透露，澳職雖然目前僅剩4隊，但強度仍有，澳洲國家隊常客霍爾（Alex Hall）就是他的隊友，他還說，回國後，身兼台灣隊打擊教練的彭政閔有打聽一下澳職和澳洲隊狀況。黃霆杉笑說：「我回來之後，恰哥有問一些東西，我知道的部分稍微透露，希望有點幫助啦。」

黃霆杉赴澳職。（黃霆杉提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法