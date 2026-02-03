中職》台鋼交流賽精彩可期 27日王維中對韓職、28日黃子鵬戰陽岱鋼

王維中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今年擴大國際交流賽規模，2月27、28和3月1日在澄清湖球場分別和韓職培證英雄、陽岱鋼所屬的新潟天鵝之皇交手，目前前兩場的先發投手已排定，分別由王維中和黃子鵬先發。台鋼領隊劉東洋表示，這是球隊今年第一次對外的正式比賽，兩位選手都是今年備受期待的新成員，「他們都跟高雄有淵源，希望可以把第一次亮相留給高雄。」

台鋼去年就邀請陽岱鋼所屬的日職二軍球隊OISIX新潟天鵝之皇進行交流賽，今年除了再邀請他們前來交流兩場比賽，也擴大比賽規模，有請來台參與春訓的培證英雄交手一場。」台鋼去年季後以5年6600萬合約延攬大咖自由球員黃子鵬，另也以月薪60萬合約與具美職、日職資歷的左投王維中簽約，如今兩人首次對外先發的日期已定，曾效力韓職NC恐龍的王維中在27日先發，黃子鵬則在28日登板。

台鋼一軍投手教練蕭任汶表示，屆時兩場比賽會設定7、80顆的用球數，看他們能投到多長，兩人目前在春訓的調整也很穩定，王維中的牛棚練投量已拉到80顆球，黃子鵬也在6、70顆球之譜。

台鋼洋砲魔鷹將在2月8日來台，洋投艾速特、後勁等人也會在下週陸續報到，是否會在月底的交流賽登場，則要視他們的狀況而定。

