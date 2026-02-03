MLB》不簽回372轟MVP重砲？美媒曝洋基有意超夯的81轟明星金手套

法蘭斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季持續尋求補強能與萊斯（Ben Rice）輪替一壘的右打者，先前多次傳出有意與372轟MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）再續前緣，不過近期似乎又盯上新人選。根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，洋基看上31歲一壘手法蘭斯（Ty France）。

目前FA市場上僅存的右打一壘手，包含法蘭斯、霍斯金斯（Rhys Hoskins）、透納（Justin Turner）等人；左右開弓的還有桑塔納（Carlos Santana）。根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，響尾蛇傳出對桑塔納有興趣，同時也與法蘭斯有聯繫，不過法蘭斯的市場行情正迅速升溫，包含洋基、大都會、教士等球隊都有意將他納入麾下。

法蘭斯7年大聯盟生涯累積81轟，效力過教士、水手、紅人、雙城與藍鳥，曾於2022年為水手敲出生涯單季最多的20轟，並入選全明星賽，上季在雙城與藍鳥合計出賽138場，打擊三圍.257/.320/.360，攻擊指數0.681，敲出7轟、52分打點，儘管OPS+92創下新人年來最差，但守備方面仍表現不俗，一壘976.2局OAA+10、DRS+9，季後拿下美聯一壘金手套獎。

洋基先前與高德施密特傳出互有好感，高德施密特也不排斥以一壘替補身分重返條紋軍；法蘭斯會是比38歲的高德施密特更年輕的選擇，不過有別於左投專武的高德施密特，法蘭斯生涯對左投或右投並無太明顯優劣勢，《MLBTR》分析，對於想找右打者來輪替一壘的球隊來說，或許會更偏好純粹的「左投殺手」，但法蘭斯的守備仍會是一大加分項。

