自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不簽回372轟MVP重砲？美媒曝洋基有意超夯的81轟明星金手套

2026/02/03 17:56

法蘭斯。（資料照）法蘭斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季持續尋求補強能與萊斯（Ben Rice）輪替一壘的右打者，先前多次傳出有意與372轟MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）再續前緣，不過近期似乎又盯上新人選。根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，洋基看上31歲一壘手法蘭斯（Ty France）。

目前FA市場上僅存的右打一壘手，包含法蘭斯、霍斯金斯（Rhys Hoskins）、透納（Justin Turner）等人；左右開弓的還有桑塔納（Carlos Santana）。根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，響尾蛇傳出對桑塔納有興趣，同時也與法蘭斯有聯繫，不過法蘭斯的市場行情正迅速升溫，包含洋基、大都會、教士等球隊都有意將他納入麾下。

法蘭斯7年大聯盟生涯累積81轟，效力過教士、水手、紅人、雙城與藍鳥，曾於2022年為水手敲出生涯單季最多的20轟，並入選全明星賽，上季在雙城與藍鳥合計出賽138場，打擊三圍.257/.320/.360，攻擊指數0.681，敲出7轟、52分打點，儘管OPS+92創下新人年來最差，但守備方面仍表現不俗，一壘976.2局OAA+10、DRS+9，季後拿下美聯一壘金手套獎。

洋基先前與高德施密特傳出互有好感，高德施密特也不排斥以一壘替補身分重返條紋軍；法蘭斯會是比38歲的高德施密特更年輕的選擇，不過有別於左投專武的高德施密特，法蘭斯生涯對左投或右投並無太明顯優劣勢，《MLBTR》分析，對於想找右打者來輪替一壘的球隊來說，或許會更偏好純粹的「左投殺手」，但法蘭斯的守備仍會是一大加分項。

高德施密特。（資料照）高德施密特。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中