體育 即時新聞

運動部「運動i台灣2．0計畫」 基隆市獲特優縣市

2026/02/03 16:10

基隆市政府持續推動全民運動，榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2．○計畫」特優縣市殊榮。（圖為基隆市政府提供）基隆市政府持續推動全民運動，榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2．○計畫」特優縣市殊榮。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府持續推動全民運動，榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2．○計畫」特優縣市殊榮，日前在運動部舉辦的「114年運動i台灣2．○計畫特優縣市頒獎典禮」上，由運動部全民運動署署長房瑞文頒發獎項，給予基隆市政府團隊最高肯定。

教育處副處長楊永芬代表領獎時表示，「114年運動i台灣2．○計畫」，結合中央補助資源，累計投入近18○○萬元，共舉辦近6○○場運動活動與課程，實際參與人數約為36○○○人次，涵蓋競賽、健走、體驗營及研習等多元形式，且涵跨各族群，深受市民熱烈響應。像是原住民族群，市府規劃結合傳統文化與現代運動的活動，包括傳統射箭、慢速壘球、槌球及富有文化特色的原住民族運動會。

同時，在推廣身心障礙者運動方面，市府致力打造友善無障礙環境，辦理身心障礙綜合運動會、自行車及地板冰壺研習營、水上全適能SUP獨木舟嘉年華等活動，鼓勵更多身心障礙者參與運動、發掘身體潛能。至於老少兼備的全民健走活動，擴大至7個行政區舉辦，規劃具在地特色的健走路線，讓市民能欣賞到各區的風光與人文景致。

基隆市長謝國樑則表示，感謝運動部的肯定，未來市府將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施，並依市民需求滾動調整課程內容與推廣策略，期盼持續增加基隆市的規律運動人口，逐步實現健康城市、永續基隆的發展目標。#

