中職》台鋼再傳重大傷兵！張肇元右手肘韌帶不妙 洪總坦言影響很大

張肇元。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹主戰捕手張肇元今天傳出右手肘韌帶斷掉的重大傷情，總教練洪一中從北部出席活動完後回到台鋼基地，也已聽取防護員的簡報，情況並不樂觀。張肇元預計明天再到高雄長庚醫院聽取最後診斷，若要動韌帶置換手術，本季恐將宣告報銷。

張肇元過去就有手肘韌帶撕裂的舊傷，但他一直與傷勢共存，直到去年休賽季首次出現手肘積水情況，情況趨於惡化，在防護團隊的建議下到醫院檢查，昨天核磁共振（MRI）的報告出爐，他說，「照那位醫師的角度看，是韌帶全斷。」張肇元預計明天去聽取周文毅醫師的診斷，依照他的建議再來做最後決定。

請繼續往下閱讀...

「其實我不想動手術，因為如果要復健，整季就報銷了。」張肇元坦言昨天知道報告結果後睡不著，也很擔心自己一步一步才爬上來的職棒路，又要回到原點。28歲的張肇元去年打出10轟球季，也首次入圍最佳十人捕手獎，今年原本目標就放眼獎項，結果卻遇上重大傷情。

洪總則坦言，張肇元受傷，對於戰力絕對有影響，「他光是去年就兩位數全壘打，攻擊這一環，就沒人能頂上。」加上張肇元的阻殺率，也是去年團隊最佳，但洪總也說，「對我們來說，確實是不好的消息，但遇到了，還是要去面對。只是說要把他去年的成績頂上來，難度很高。」

張肇元。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法