中職》陳義信捐生涯文物 洪一中：現在很難看到20勝投手

洪一中、陳義信。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕原民會副主委陳義信今天把生涯重要文物捐給國軍退除役官兵輔導委員會，邀請台鋼雄鷹總教練洪一中等多位退役職棒球星到場見證，洪總看到陳義信捐出的多座中職個人獎座，感觸良多地說：「現在很難看到20勝的投手了。」

洪總指出，曾經與陳義信在兄弟象同隊6年，陳義信主投的比賽幾乎都是他蹲捕，在場上不管勝利的喜悅或失敗的酸楚都有，看到陳義信那幾年的勝投王、防禦率王獎座，自然浮現當年一起比賽的畫面，心裡的感觸也非常深。

洪總認為，陳義信在當年是很有實力的投手，投球風格並不花俏，心理素質也很好，球種以直球、滑球、伸卡球為主，雖然不像黃平洋有「七彩變化球」，最重要的是控球精準，「當時他的控球是真的非常好，只要控球準，就很難打。」

陳義信於1993-94年連續2季20勝，1994年22勝迄今仍與王漢並列中職單季最多勝投，洪總認為，這與時代背景有很大的關係，早期職棒球員人數不多，每隊大約只有30名球員，分工也沒有現在這麼細，「現在很難看到20勝的投手了。」

洪總指出，職棒早期對投手的保護觀念很不足，投手每場投120球、130球是很稀鬆平常的事，陳義信、黃平洋單季動輒投240局，「那個年代是用生命在投，現在的投手要投到100局都很困難，如果讓投手投到200局，應該馬上被罵翻了。」

洪總也回憶，陳義信拿到很多個人獎的職棒三至五年，正好是兄弟象第1次三連霸，也是台灣棒球的第1次高峰，他的腦海立刻浮現1992年兄弟拿到「金冠軍」後，因為球迷太多把南京東路癱瘓，球員只好跟著球迷一路走回兄弟飯店的場景。

