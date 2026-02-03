MLB》直呼道奇為「待屠殺的惡龍」！巨人CEO對「世仇」有獨到見解

道奇隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自19世紀以來，道奇與巨人一直是世仇，近年隨著道奇擦亮「邪惡帝國」招牌，並在例行賽屢挫巨人，似乎也再度加深這段情仇。然而巨人總裁兼執行長巴爾（Larry Baer），近日在節目《The Dan Patrick Show》中，卻對球隊與道奇的關係有著獨到見解。

身為世界大賽2連霸的衛冕軍道奇，此休季仍不斷砸重金補強，近年已被視為聯盟最大反派。不過巨人總裁兼執行長巴爾認為，道奇更像是棒壇的終極標竿，去逼迫所有對手變更強的球隊，「有一條待屠殺的惡龍（a dragon to slay），對這項運動來說並非壞事，你可以說，那條龍就是道奇。」

巴爾強調，巨人想打倒道奇、站上國聯西區之巔的企圖心從未改變，「而且有一天，我們也想成為那條被別人挑戰的惡龍。」但他也表示，道奇的統治力並不光來自於驚人的財力，「必須向道奇球團致敬，他們當然有頂薪球星，但同時也靠著完善的農場系統與養成體系，將事情面面俱到。」

巴爾也提到棒球本身的不確定性，並以巨人近代史為證，「我們在2010、2012、2014年拿下3座冠軍時，沒有任何一年被看好，而且那幾年我們的團隊薪資都不在聯盟前5。」

談到與道奇這段「世仇」的情感層面時，巴爾不大認同「仇恨」的說法，而是選擇用更深層、更悠久的角度來看待，「我其實不太喜歡用『恨』這個字，這是一段讓人熱血沸騰的競爭關係，是正面的那種。」他還補充，巨人1992年差點要搬遷至佛羅里達時，時任道奇老闆歐馬利（Peter O'Malley）是力挺巨人留在舊金山的重要人物之一。

不只是巨人高層，剛以2年約加盟的金手套外野手巴德（Harrison Bader），近期在《Murph & Markus Podcast》節目中也直言，道奇不只是宿敵，更像是球隊每天備戰的準則，「我們的目標，是把每一個對手都當成道奇來對待，如果你面對非道奇的對手，卻提不起跟對道奇一樣的專注度，那你的準備有問題。應該用同樣方式，去追逐最頂尖的標準。」

