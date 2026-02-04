自由電子報
MLB》生涯只投4場→道奇X因子？球威比肩洋基塞揚的27歲火球新星

2026/02/04 06:45

萊恩。（資料照，美聯社）萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今年要力拚3連霸，儘管以大谷翔平、山本由伸為首的先發輪值星光熠熠，但考量近年的傷病問題，輪值深度勢必成為關鍵。所幸道奇在這方面依舊戰力滿點，其中27歲火球男萊恩（River Ryan），更被大聯盟官網撰文點名是球隊X因子。

《MLB Pipeline》近日將萊恩評為道奇在百大新秀榜單以外的最佳新秀，儘管他年齡偏大，加上從大學至今累積的投球局數有限，甚至2024年初登大聯盟只留下4場登板就報銷至今，但他在有限的先發內，也展現出他健康狀態下可能達到的投手天花板。

大聯盟官網作家格林斯潘（Jared Greenspan）引用Statcast為投手設置的「相似度分數」（根據球路配置、球速與位移找出最接近的投手類型）比對出，2024年與萊恩的「Stuff」（所有球路綜合威力）最相近的投手，包含洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）、水手強投柯比（George Kirby）、小熊強投卡布雷拉（Edward Cabrera，當時效力馬林魚）與海盜新星瓊斯（Jared Jones）。

格林斯潘進一步比較萊恩與柯爾、瓊斯的球路，3人都使用接近100英哩的速球、近90英哩的滑球，以及擁有優異下墜幅度的曲球；值得一提的是，瓊斯去年春訓還加入二縫線速球，這也讓他的球路組合與萊恩相似度更高。除了純粹的「Stuff」之外，萊恩的武器庫也相當完整，光是速球系3種不同球路，包含伸卡球與卡特球，讓他在相近球速區間擁有截然不同的軌跡，對打者而言極具干擾性。

此外，萊恩的滑球則是他最好的變化球，2024年均速達89.9英哩；而他的曲球則兼具罕見球速與垂直位移，2025年只有12顆符合資格的曲球均速達83英哩、下墜幅度達51英吋以上，其中就包含萊恩的2位比較對象，柯比與卡布雷拉。至於萊恩的變速球，則提供他另一顆能往左打者外角竄的武器球。

萊恩尚未停止進化，他曾暗示自己還新練了第7種球路，成為他另一個可以製造三振的選項。格林斯潘推測，考量到萊恩球的旋轉特性，那可能是一顆橫向位移大的橫掃球（sweeper），能引誘右打者追打外角。最重要的是，萊恩目前正以正常的步調度過休季，預計他能在2026年球季某個時間點，為重返大聯盟做好萬全準備。

