自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

日職》台灣雙星古林、孫易磊火球齊發！火腿隊友真實評價：畢竟是...

2026/02/04 06:45

古林睿煬、孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬、孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職春訓昨正式展開，日本火腿台灣火球雙星古林睿煬、孫易磊也進行實戰投打練習（Live BP），捕手田宮裕涼、打者萬波中正與西川遙輝，也對兩人的投球給出評價。

古林昨在Live BP投20球，5個打席分別對決萬波中正、西川遙輝與水谷瞬，古林面對西川投出1次保送、另1次是飛球出局，兩度解決萬波中正，並讓水谷瞬敲滾地球出局，最快球速153公里。古林表示，由於經典賽有用球數限制，希望能盡量用最少球數，製造更多出局數。

至於孫易磊則面對4打席投22球，三振掉萬波中正，被西川敲安打，對水谷瞬四壞、觸身球各1次，最速152公里。孫易磊表示，雖然還不是最佳狀態，但也不算差，目前狀態大約為75%，接近可以馬上實戰的階段。

擔任Live BP捕手的田宮裕涼，對於台灣雙星的投球表示：「兩人的直球都很有威力，變化球也能投進好球帶，給人一種準備得相當到位的感覺。」

對古林敲出一壘滾地球和右外野飛球、遭孫易磊三振的萬波中正則說：「兩個人投得都非常好，直球速度快，變化球也已經到了相當成熟的階段。」至於面對兩人都曾成功上壘的西川則說：「（球速）真的很快，那兩人都是。畢竟是WBC國手，投出來的球品質是真的很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中