日職》台灣雙星古林、孫易磊火球齊發！火腿隊友真實評價：畢竟是...

古林睿煬、孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職春訓昨正式展開，日本火腿台灣火球雙星古林睿煬、孫易磊也進行實戰投打練習（Live BP），捕手田宮裕涼、打者萬波中正與西川遙輝，也對兩人的投球給出評價。

古林昨在Live BP投20球，5個打席分別對決萬波中正、西川遙輝與水谷瞬，古林面對西川投出1次保送、另1次是飛球出局，兩度解決萬波中正，並讓水谷瞬敲滾地球出局，最快球速153公里。古林表示，由於經典賽有用球數限制，希望能盡量用最少球數，製造更多出局數。

請繼續往下閱讀...

至於孫易磊則面對4打席投22球，三振掉萬波中正，被西川敲安打，對水谷瞬四壞、觸身球各1次，最速152公里。孫易磊表示，雖然還不是最佳狀態，但也不算差，目前狀態大約為75%，接近可以馬上實戰的階段。

擔任Live BP捕手的田宮裕涼，對於台灣雙星的投球表示：「兩人的直球都很有威力，變化球也能投進好球帶，給人一種準備得相當到位的感覺。」

對古林敲出一壘滾地球和右外野飛球、遭孫易磊三振的萬波中正則說：「兩個人投得都非常好，直球速度快，變化球也已經到了相當成熟的階段。」至於面對兩人都曾成功上壘的西川則說：「（球速）真的很快，那兩人都是。畢竟是WBC國手，投出來的球品質是真的很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法