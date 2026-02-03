中職》婉拒經典賽邀約 黃子鵬：還有很多很好的投手

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年季後行使自由球員權利後，黃子鵬以5年6600萬元大合約加盟台鋼雄鷹，他也因為要專心準備球季，婉拒今年經典賽台灣隊的邀約，在今天受訪時，他表示在轉隊之後除了專心備戰，還要安頓好家庭，並坦言：「去年球季其實已經有點起伏，也擔心沒有好的狀態，不能幫助到球隊。」他強調，其實還有很多很好的投手，這是他們應得的機會。

黃子鵬在上屆經典賽和前年底世界12強賽都入選國家隊，在本屆經典賽也有獲得徵詢，但他去年季後確定轉戰台鋼後，就已婉拒國家隊的邀約。「第一個就是要專心準備球季，因為換了隊伍，包括家庭方面，都要安頓好。」黃子鵬強調家庭對自己的重要性，「家裡如果沒有安頓好，心裡就會放不下，畢竟這次變動比較大，是南北的變動。」

此外，黃子鵬自評去年球季的狀態已經開始有點起伏，如果接受台灣隊的徵召，就是要去火拚，他擔心自己沒有好的狀態，也不能幫助到球隊，「其實還有很多很好的投手，帳面上的成績比我好很多，這是他們應得的機會。」他認為自己之前有機會接受國際賽的洗禮，才能有一些自信心的累積，「我認為這些對年輕選手非常有幫助，還有更多的人在等待機會，一旦他們把握住，讓台灣有更多具國際賽經驗的選手，我覺得這對於未來一定是好事。」

黃子鵬目前就是按照球隊的課表進度，按部就班操練，「希望能把身體的續航力、協調性建立起來，在面對長賽季時，能夠更有續航力。」

