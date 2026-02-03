自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》4局擊退U15冠軍陳凱程 一銀林晉霆首度稱霸U17排名賽

2026/02/03 17:43

一銀小將林晉霆擊敗陳凱程，獲得U17桌球排名賽男子組第一名。（取自WTT官網）一銀小將林晉霆擊敗陳凱程，獲得U17桌球排名賽男子組第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕16歲的松山家商、一銀小將林晉霆今天在115年17歲組青少年桌球排名賽男子組第一次賽決賽，以3:1擊退14歲的金石乒乓好手陳凱程，以7戰全勝的完美戰績連續4年入選17歲國手，也是他繼110年少年國手選拔賽之後，生涯第二度奪下國手選拔賽第一名。

前三輪都以直落三輕騎過關的林晉霆，在32強戰遭遇忠明高中的廖允樂面臨最大危機，他在1:2落後下沉著應戰，3:2完成逆轉。林晉霆表示，「對手的連續球很快，我前面打得太急，後來王若霖教練告訴我，跟住球就好，不要發力。」

在挺過難關後，林晉霆8強賽再以3:0解決14歲的乒乓城小將小島洵昊，4強對上金石乒乓的莊忠諺同樣以直落三獲勝。

上週剛奪下U15排名賽第一名的陳凱程，也連續擊敗余奕慶、方詠恩、黃培祐等好手，以7連勝挺進決賽。林晉霆和小他1屆的陳凱程從小打到大，彼此球路都很熟悉，也互有勝負。今天再度交鋒，林晉霆首局克服6:9的落後，在9:10絕境下化解一個局點後，以12:10後來居上；次局，雙方一路纏鬥至9平，陳凱程先是接發球擰拉失手，隨後林晉霆正手發球搶攻得手，11:9再下一城。

陳凱程在第3局發動反擊，在3:2領先時連拿7分，11:3扳回一城；林晉霆第4局在9:5領先下連丟2分後叫出暫停，重回比賽後，順利破解對手2顆發球，11:7保住勝果。

林晉霆表示，「這是我最後一年參加U17排名賽，之前在青少年國手選拔賽都沒拿過第一名，這次能拿下第一真的很開心!」

