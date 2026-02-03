MLB》加盟洋基後無緣上大聯盟！110轟昔日大物轉隊盼「報廢重生」

坎德拉里歐。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，天使以小聯盟合約簽下生涯110轟的32歲三壘手坎德拉里歐（Jeimer Candelario），並附帶大聯盟春訓邀請，如果坎德拉里歐登上大聯盟，將獲得78萬美元薪資。

坎德拉里歐2016年於小熊登上大聯盟，2017年季前曾入選《MLB Pipeline》百大新秀第97名，2017年季中被交易至老虎，2020、2021單季OPS+都突破120，2023年與國民簽約，季中又被交易回老東家小熊。季後他和紅人簽下3年4500萬美元合約，然而上季他在紅人表現悽慘無比，22場出賽僅繳出打擊三圍.113/.198/.213、2轟的成績單，遭到紅人指定讓渡（DFA）後釋出。

在被紅人釋出後，坎德拉里歐與洋基簽下小聯盟合約，但始終沒能登上大聯盟，在3A出賽61場，打擊三圍.203/.289/.357，敲出7轟與31分打點，季後成為自由球員，如今以小聯盟合約轉戰天使，力拚東山再起。

天使休季延續「報廢重生」模式，不斷蒐集那些希望能夠找回過往身手的球員，包含羅馬諾（Jordan Romano）、馬諾亞（Alek Manoah）與波梅蘭茲（Drew Pomeranz）等前明星投手，如今再用開福袋方式簽下坎德拉里歐，期盼他能找回昔日實力。

