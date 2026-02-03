MLB》當年搶大谷不輸道奇7年10億！巨人CEO加碼爆賈吉爭奪戰內幕

大谷翔平、賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在2024年季前以10年7億美元天價合約簽下日本巨星大谷翔平，不過近期巨人總裁兼執行長巴爾（Larry Baer）在《The Dan Patrick Show》節目中爆料，當年巨人幾乎提出能與道奇抗衡的報價，同時還加碼分享2022年休季試圖網羅「法官」賈吉（Aaron Judge）的過程。

前巨人棒球事務總裁薩廸（Farhan Zaidi）曾受訪坦言，巨人當時已將預算拉到與道奇相似的報價，近期巨人CEO巴爾於節目中證實此事，「我們提出的薪資與合約內容，是可以和道奇競爭的，幾乎在同一個等級。」但回顧當時與大谷的談判，巴爾坦言，「我們很清楚，他其實心裡已經傾向南加州了。」

節目主持人進一步追問，與大谷爭奪戰相比，2022年休季與賈吉的合約談判，究竟哪次比較接近？巴爾苦笑：「這個嘛...賈吉是不是在比翔平更接近舊金山的地方長大的呢？」此話似乎也暗示來自加州林登（Linden）、距離舊金山不遠的賈吉，更讓巨人感受到一定程度希望，然而最終賈吉仍以9年3.6億美元續留洋基。

巴爾透露，當時與賈吉談判時，巨人甚至安排與其父母共進晚餐，由於賈吉兒時偶像是巨人明星游擊手歐力利亞（Rich Aurilia），巨人球團還特地安排本人驚喜現身，儘管巨人認為「能做的都做了」，仍不足以超越賈吉對洋基的情感，巴爾表示：「他在洋基已經是如此偉大的球員，選擇回去我完全能理解。某種程度上，那已經兵非我們能左右的事情。」

