自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》亞洲杯抽籤揭曉！馮翊新強碰王楚欽 葉伊恬對決孫穎莎

2026/02/03 20:22

馮翊新亞洲杯小組賽將遭遇世界球王王楚欽。（取自國際桌總官網）馮翊新亞洲杯小組賽將遭遇世界球王王楚欽。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年亞洲杯桌球賽今天將在海南島海口市點燃戰火，今天下午進行小組賽抽籤，馮翊新和今年首度亮相的世界球王王楚欽同組；17歲台南小將郭冠宏接下迎戰林詩棟的「碎石任務」；18歲的智淵乒乓球館女將葉伊恬則和世界球后孫穎莎正面交鋒。

亞洲杯雖然被列為世界杯的資格賽，但台灣一哥林昀儒、鄭怡靜為備戰層級更高的新加坡大滿貫賽，選擇不參賽，把機會讓給國內新生代。中國隊和日本隊這次都派出一軍，對台灣年輕選手也是一次難得的磨練機會。亞洲杯男、女子組各有32人角逐，第一階段小組賽分成8組、每組4人，取分組前兩名晉級16強淘汰賽。

世界排名55的馮翊新和尋求衛冕的王楚欽分在第1組，同組還有帕爾（印度）、阿布杜瓦哈伯（卡達）；世界排名77的郭冠宏則和世界排名第2的林詩棟、蘇拉瓦朱拉（印度）、布舒萊比（沙烏地阿拉伯）分在第2組；世界排名84的廖振珽和日本一哥張本智和、黃鎮廷及肯吉古洛夫（哈薩克）同在第3組；剛和日本T聯賽東京木下隊簽約的張佑安，第4組對手包括中國新秀向鵬、哈薩克一哥傑拉希曼柯、阿爾哈德拉維（沙烏地阿拉伯）。

女子組方面，台灣女將小組賽都將面臨嚴苛考驗，世界排名60的葉伊恬和上屆亞軍孫穎莎、印度顆粒名將芭特拉、敘利亞女將扎扎分在第1組；國泰女將李昱諄則和尋求連霸的中國名將王曼昱、日本新星赤江夏星、穆罕默德.阿雅（卡達）同在第2組；世界排名76的簡彤娟和中國女將陳幸同、香港一姐杜凱琹、卡瑪洛娃（烏茲別克）在第3組。首次參賽的黃愉偼在第8組將遭遇日本名將早田希娜、南韓一姐申裕斌和阿卡雪娃（哈薩克）。

葉伊恬小組賽將對決世界球后孫穎莎。（取自WTT官網）葉伊恬小組賽將對決世界球后孫穎莎。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中