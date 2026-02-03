桌球》亞洲杯抽籤揭曉！馮翊新強碰王楚欽 葉伊恬對決孫穎莎

馮翊新亞洲杯小組賽將遭遇世界球王王楚欽。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年亞洲杯桌球賽今天將在海南島海口市點燃戰火，今天下午進行小組賽抽籤，馮翊新和今年首度亮相的世界球王王楚欽同組；17歲台南小將郭冠宏接下迎戰林詩棟的「碎石任務」；18歲的智淵乒乓球館女將葉伊恬則和世界球后孫穎莎正面交鋒。

亞洲杯雖然被列為世界杯的資格賽，但台灣一哥林昀儒、鄭怡靜為備戰層級更高的新加坡大滿貫賽，選擇不參賽，把機會讓給國內新生代。中國隊和日本隊這次都派出一軍，對台灣年輕選手也是一次難得的磨練機會。亞洲杯男、女子組各有32人角逐，第一階段小組賽分成8組、每組4人，取分組前兩名晉級16強淘汰賽。

請繼續往下閱讀...

世界排名55的馮翊新和尋求衛冕的王楚欽分在第1組，同組還有帕爾（印度）、阿布杜瓦哈伯（卡達）；世界排名77的郭冠宏則和世界排名第2的林詩棟、蘇拉瓦朱拉（印度）、布舒萊比（沙烏地阿拉伯）分在第2組；世界排名84的廖振珽和日本一哥張本智和、黃鎮廷及肯吉古洛夫（哈薩克）同在第3組；剛和日本T聯賽東京木下隊簽約的張佑安，第4組對手包括中國新秀向鵬、哈薩克一哥傑拉希曼柯、阿爾哈德拉維（沙烏地阿拉伯）。

女子組方面，台灣女將小組賽都將面臨嚴苛考驗，世界排名60的葉伊恬和上屆亞軍孫穎莎、印度顆粒名將芭特拉、敘利亞女將扎扎分在第1組；國泰女將李昱諄則和尋求連霸的中國名將王曼昱、日本新星赤江夏星、穆罕默德.阿雅（卡達）同在第2組；世界排名76的簡彤娟和中國女將陳幸同、香港一姐杜凱琹、卡瑪洛娃（烏茲別克）在第3組。首次參賽的黃愉偼在第8組將遭遇日本名將早田希娜、南韓一姐申裕斌和阿卡雪娃（哈薩克）。

葉伊恬小組賽將對決世界球后孫穎莎。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法