體育 籃球 PLG

PLG》谷毛唯嘉20分率獵鷹收3連勝 洋基吞8連敗還創尷尬紀錄

2026/02/03 21:27

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今在主場迎戰洋基工程，谷毛唯嘉繳出全場最高20分，貝納師和翟蒙都有雙十表現，率隊以86：67痛宰洋基，笑納3連勝。

本季一勝難求的洋基，今天「開箱」新洋將柯瓦隆，另外在先發也做出調整，後衛莊朝勝生涯首度先發，變陣後洋基在開局打出競爭力，持續和獵鷹拉鋸，首節打完暫時以18：19落後。

不過，獵鷹在次節積極搶攻，谷毛唯嘉完成4分打，加上多比抄截上籃得分，助隊擴大領先，反倒是洋基這節不只防守不理想，進攻也熄火，單節團隊只拿下11分，半場打完獵鷹以48：29領先。

洋基半場只得29分，刷新本季半場最低得分紀錄，原紀錄為桃園領航猿在上週和獵鷹一戰的36分。得分方面，谷毛唯嘉、貝納師上半打完都拿下12分，全場最高，洋基以洋將庫薩斯11分全隊最佳。

易籃後，獵鷹一度將領先擴大到超過20分，但洋基並未放棄，庫薩斯、喬治金輪流挺身而出，一度追到12分差，只是最後兩波進攻都以失誤收場，3節打完仍以14分落後。

眼看洋基持續緊追，今天手感火燙的郭少傑跳出飆進三分球，助隊止血，獵鷹也趁勢再度擴大到超過20分差，奠定勝基。

獵鷹今天4人得分上雙，谷毛唯嘉拿下全場最高20分、6助攻，翟蒙16分、13籃板，貝納師15分、10籃板，郭少傑11分；洋基方面，庫薩斯拿下全隊最高18分、8籃板，新洋將柯瓦隆16分次之。

