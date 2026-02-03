自由電子報
PLG》洋基首度沒讓對手得分破百但進攻熄火 李逸驊嘆：盼攻守能平衡

2026/02/03 22:09

洋基工程。（PLG提供）洋基工程。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基工程今天以67：86不敵台鋼獵鷹，苦吞8連敗，但此戰是他們本季首場沒讓對手得分破百的比賽，雖然展現出防守拚勁，進攻卻沒有很好的發揮，這也讓主帥李逸驊苦嘆，希望攻守能夠平衡一些。

本季一勝難求的洋基，今天「開箱」新洋將柯瓦隆，另外在先發也做出調整，後衛莊朝勝生涯首度先發，雖然在首節和獵鷹拉鋸，但次節又被打回原形，半場打完已經以29：48落後；洋基半場只得29分，刷新本季半場最低得分紀錄，原紀錄為桃園領航猿在上週和獵鷹一戰的36分。

李逸驊表示，很難得第一次沒有讓對方得分破百，「上週董事長交代，要從防守開始做起，不管打得好壞，球員防守意識和拚戰精神要展現出來。」他認為，換了新洋將柯瓦隆後， 防守加強很多，可惜進攻籃板掌握不理想，「少了傑克森後，失誤率比較高，也因為著重防守，進攻上火力較少，得分效率不夠高，就算把對方得分壓在100分以內，但我們還是輸了19分，希望我們攻守都能夠平衡。」

對於李漢昇和張伯維的表現，李逸驊給予肯定，「漢昇在控球部分讓其他球員沒有後顧之憂，節奏也控制很好，全隊濫投情況少很多，不像之前會有一些無厘頭的三分球，投射後沒進會被對方快攻，而伯維在防守之外，他的切入也是我們需要的部分。」至於新加入的外籍生張傑瑋，李逸驊透露，因為調度上考量還沒有登錄，但相信他的防守、組織攻擊應該是滿穩定的。

