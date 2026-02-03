自由電子報
PLG》曾想過幫谷毛唯嘉調整投籃 李逸驊：他苦練後進步很多

2026/02/03 22:20

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天以86：67痛宰洋基工程，笑納3連勝，陣中主控谷毛唯嘉拿下全場最高20分，他的表現也獲得洋基主帥李逸驊盛讚，他透露，過去自己執教國家隊期間曾想過協助谷毛調整投籃，但谷毛持續苦練，現在進步非常多，認真的態度，值得其他球員們學習。

26歲的谷毛唯嘉這季持續進化，他在上週兩戰場均貢獻17.5分、8助攻，率隊中斷領航猿11連勝，榮膺單週MVP，而他目前也以平均6.1次助攻，暫居聯盟助攻王。

自我要求相當高的谷毛唯嘉，分享休季期間的調整，他透露，由於他的打球風格需要充足體能去破壞防守、 壓迫對方控球，且球隊體系注重防守後壓迫轉換，也比以往更需要充沛體力，「我會額外增加間歇跑的訓練，關鍵時刻才能有好的體能跟表現幫助球隊，當然現在還是有調整跟進步空間。」

谷毛唯嘉的表現也獲得李逸驊稱讚，他提到，自己擔任奧運男籃資格賽亞洲區預選賽國家隊教練時，曾有機會執教谷毛，「當時我是教練，本來想幫他調整投籃，他之前盤運就滿好的，但投籃是比較大缺點。」但他也看到谷毛持續進步， 「他持續苦練，三分球命中率現在也提高很多，已經超過4成，現在職籃舞台非常大，只要努力都有出頭天的機會，希望所有球員多跟他學習。」

