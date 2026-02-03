PLG》谷毛唯嘉記取去年季後賽教訓盼能打東超 柯納樂見郭少傑大復活

郭少傑。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天以86：67擊敗洋基工程，笑納3連勝，且目前穩居聯盟第2，和第3名的富邦勇士擴大到3場差距。谷毛唯嘉透露，他和隊友們都記取上季季後賽的教訓，暑假更努力訓練，當然也想爭取參與東亞超級聯賽的機會，但現在目標還是放在PLG總冠軍。

獵鷹上季季後賽不敵富邦勇士無緣爭冠，也無法拿到PLG僅有兩張的東超門票。這季獵鷹捲土重來，目前戰績位居聯盟第2，也有機會爭取東超資格，谷毛唯嘉說：「從去年就非常期待，我們上季從狀態不好到進入季後賽，之後回到我們主場也可以去贏下比賽，其實是有機會進冠軍賽的，雖然最後沒能如願，但我們陣中球員包含我、白薩和傑哥（郭少傑）都有記取這種感覺，更努力在暑假訓練，若今年有機會，當然會全力爭取，目標還是先放在PLG總冠軍。」

郭少傑今天重回先發，三分球5投3中拿下11分，他說：「今天表現其實可以更好，謝謝教練讓我回到先發，很開心自己能把握機會幫助球隊贏球，不管進攻、防守都帶給球隊能量。之前面對低潮，我也是不斷訓練找出問題，像教練講的，吃好、睡好、照顧好身體，做對的事情就有好的結果。」

獵鷹主帥柯納也為郭少傑表現感到開心，「這是年輕球員可以學習的地方，少傑季前在隊上是最穩定的球員，能幫助球隊很多，但不知道為何突然陷入低潮、喪失自信心，該如何面對跟回應是年輕球員可以學習的，他在這段期間，持續做對的事情，這非常難，但他保持樂觀，做自己可以控制的事，他也去幫助隊上年輕球員，做出好榜樣。」

