NBA》灰熊徹底重建！交易明星JJJ給爵士換3首輪、創史上最狂紀錄

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限在即，灰熊決定徹底重建，將陣中最佳防守球員，2屆明星火鍋王傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易給爵士，換得3個首輪選秀籤為主的包裹。

根據《ESPN》報導指出，灰熊與爵士的完整包裹為灰熊送出傑克森、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.）給爵士。

爵士則給灰熊菜鳥克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang），此外還有3張首輪籤，包含2027年湖人籤、2027年爵士、騎士、灰狼中順位最好的籤，以及2031年太陽的籤。

爵士在引進傑克森後，準備緩步重拾競爭力，他將與另一位明星長人馬卡南（Lauri Markkanen），本季打出不俗表現的後衛喬治（Keyonte George）， 還有潛力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）共同奮戰。

灰熊方面則是徹底重建，在去年賣掉主力後衛巴恩（Desmond Bane）給魔術後，再將傑克森賣掉，消息指出，球隊仍在尋找莫蘭特（Ja Morant）的交易可能，讓這支曾在2022-23賽季拿下西部第二名的球隊陣容全數瓦解。

《ESPN》勞資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，灰熊在交易後，未來7個賽季將擁有12張首輪籤，僅比雷霆與籃網少，灰熊在巴恩交易案收到4個首輪籤跟1個首輪互換權。此外，在傑克森的交易案中，灰熊還獲得一個2880萬美元的交易特例，是NBA史上最大的交易特例。

