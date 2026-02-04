自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》灰熊徹底重建！交易明星JJJ給爵士換3首輪、創史上最狂紀錄

2026/02/04 07:10

傑克森被灰熊交易至爵士。（資料照，路透）傑克森被灰熊交易至爵士。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限在即，灰熊決定徹底重建，將陣中最佳防守球員，2屆明星火鍋王傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易給爵士，換得3個首輪選秀籤為主的包裹。

根據《ESPN》報導指出，灰熊與爵士的完整包裹為灰熊送出傑克森、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.）給爵士。

爵士則給灰熊菜鳥克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang），此外還有3張首輪籤，包含2027年湖人籤、2027年爵士、騎士、灰狼中順位最好的籤，以及2031年太陽的籤。

爵士在引進傑克森後，準備緩步重拾競爭力，他將與另一位明星長人馬卡南（Lauri Markkanen），本季打出不俗表現的後衛喬治（Keyonte George）， 還有潛力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）共同奮戰。

灰熊方面則是徹底重建，在去年賣掉主力後衛巴恩（Desmond Bane）給魔術後，再將傑克森賣掉，消息指出，球隊仍在尋找莫蘭特（Ja Morant）的交易可能，讓這支曾在2022-23賽季拿下西部第二名的球隊陣容全數瓦解。

《ESPN》勞資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，灰熊在交易後，未來7個賽季將擁有12張首輪籤，僅比雷霆與籃網少，灰熊在巴恩交易案收到4個首輪籤跟1個首輪互換權。此外，在傑克森的交易案中，灰熊還獲得一個2880萬美元的交易特例，是NBA史上最大的交易特例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中