NBA》要搶字母哥？灰狼做三方交易案清薪資空間 活塞獲射手赫特

康利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離NBA交易大限台灣時間2月6日只剩2天，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰狼隊今天與公牛隊、活塞隊做出三方交易，讓灰狼清出薪資空間。

這筆三方交易案中，公牛隊獲得38歲老將康利（Mike Conley）、23歲新星艾威（Jaden Ivey）；活塞隊則拿到射手赫特（Kevin Huerter）、大前鋒薩里奇（Dario Saric），並從灰狼隊拿到2026年的首輪選秀籤。

請繼續往下閱讀...

灰狼隊這筆交易案中沒有獲得任何選手，但送走康利對球隊財務幫助極大，根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，灰狼隊的豪華稅金額從2400萬美元降至380萬美元，這對灰狼在季中交易大限前追逐公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）相當重要。

赫特本季場均10.9分、3.8籃板、2.6次助攻，平均三分球命中率為41.4％，提供東部龍頭活塞隊外線火力。截至今天賽前，活塞隊本季平均每場出手三分球次數排全聯盟第27名。

公牛隊迎來2023年首輪第5順位的後衛艾威，他在去年10月動膝蓋關節鏡手術缺席開季，本季在活塞出賽13場，場均為8.2分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法