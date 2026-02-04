NBA》塞爾提克神交易！ 獲得2屆明星中鋒伍切維奇、還省逾6.3億

伍切維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季在缺少明星塔圖姆（Jayson Tatum），哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛傑斯（Kristaps Porziņgis）都被賣掉的情況下，依舊打出東部第三競爭力的強權塞爾提克，在今天跟公牛發動交易，換走本季表現亮眼的後衛西蒙斯（Anfernee Simons），補強陣中最缺乏的中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic），甚至還能夠節稅。

6呎9吋的伍切維奇曾兩度入選明星賽，本季平均可以拿下16.9分、9.0籃板、3.8助攻，整體命中率50.5%，三分命中率也有37.6%的水準，是綠衫軍急需的禁區戰力。本季塞爾提克使用的中鋒都是較資淺的奎塔（Neemias Queta）與浪人賈薩（Luka Garza）。

請繼續往下閱讀...

奎塔本季進步許多，場均10.1分、8.1籃板、1.5助攻都是生涯新高，他將與伍切維奇成為綠衫軍的主力禁區球員。西蒙斯本季在綠衫軍平均可拿下14.2分、2.4籃板、2.4助攻。

綠衫軍在本筆交易不僅獲得急需的中鋒戰力外，根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，送走本季薪資達2700萬美元的西蒙斯，換來2100萬美元的伍切維奇，還能夠節省超過2000萬美元（約新台幣6.3億）的豪華稅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法