體育 棒球 MLB

MLB》三度遭DFA的外野手又回道奇！婉拒古巴經典賽的工具人被放棄

2026/02/04 07:38

西亞尼被勇士、道奇、洋基三度DFA後再次重返道奇。（資料照，法新社）西亞尼被勇士、道奇、洋基三度DFA後再次重返道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕26歲的外野手西亞尼（Michael Siani）在休賽季經歷了一段奇幻旅程，他在休賽季被道奇與洋基兩大豪門球隊DFA又撿走，如今他再次回到衛冕軍道奇。

西亞尼在去年12月被道奇從勇士的讓渡名單中撿走，又因為簽下塔克（Kyle Tucker）後把他給DFA（指定讓渡），隨後洋基選擇從讓渡名單中把他拿下，接著洋基因為交易來洛磯投手奇維利（Angel Chivilli），讓西亞尼休賽季第三度遭到DFA。

不過此次，道奇再度出手，他們選擇從讓渡名單中撿走西亞尼，大聯盟記者Andy Werle表示，這位在紅人與紅雀出賽160場，攻擊指數僅0.547的年輕球員來說，獲得兩支豪門球隊的關注與青睞，將能夠大大的提升他的信心，Andy Werle更直言：「被需要的感覺真好！」

而道奇為了迎來西亞尼，將休賽季用120萬美元簽下的古巴工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez）給DFA，先前伊巴涅茲傳出為了要專注春訓，並在道奇做好準備因此婉拒經典賽邀約，不過如今他被道奇DFA後，未來仍充滿不確定性。

