棒球 MLB

經典賽》37歲古巴火球男查普曼無法替英國出賽！ 外媒點出原因

2026/02/04 08:20

查普曼。（資料照，路透）查普曼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月開打，波士頓媒體《MassLive》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，原本想代表英國隊出賽的37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman），因血統相關的文件不符資格，讓他無緣披上英國隊戰袍。

查普曼最早被列進英國隊的初步名單，因為查普曼的祖父母是從牙買加移民至古巴，而牙買加在1962年以前曾是英國的殖民地，他原本希望透過家族在英國海外領土的血統關係獲得參賽資格。最終，查普曼的血統證明文件未能符合資格，因此無法替英國隊打經典賽。

《MassLive》指出，過去經典賽官方允許選手在這些情況下代表該國參賽，包含：擁有該國公民身分或擁有合法居民身分；出生於該國或其領土；父母中至少有一位出生於該國或是該國公民；或能提出相關證明有資格獲得該國公民身分或護照。

查普曼曾代表古巴隊參加2009年的經典賽，該年叛逃至美國，2016年取得美國公民身分。《MassLive》提到，美國隊不在查普曼的考慮範圍。

英國隊在本屆經典賽與美國隊、墨西哥、義大利、巴西分在B組，分組取前二晉級複賽。

查普曼去年在紅襪出賽67場，交出5勝3敗、32次救援成功、4次中繼成功的表現，防禦率僅1.17，共投61.1局賞85次三振，被打擊率只有1成32。生涯在大聯盟打滾16年的查普曼，累積367次救援成功、平均防禦率2.52。

