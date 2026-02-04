經典賽》紅襪允許吉田正尚打WBC 但日本隊最後1人不一定選他？

吉田正尚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月開打，根據波士頓媒體《MassLive》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，紅襪隊32歲日籍外野手吉田正尚獲准參加經典賽，但日本隊尚未確定是否要選吉田。

吉田正尚在2024年10月動右肩手術，直到去年7月才歸隊，上季出賽55場，交出4轟、26分打點，打擊率2成66，整體攻擊指數（OPS）為0.695。吉田正尚去年主要擔任指定打擊，只在左外野守過5場、右外野守過1場。

寇提羅提到，吉田正尚在2025年因傷勢影響只打短暫賽季，也沒有任何保險方面的問題。不過，日本隊尚未表態是否把吉田列入球隊最終名單；此外，寇提羅也指出，紅襪隊目前40人名單中，可能會有11人參加經典賽。

日本隊名單目前已經公布29人，旅美組包含道奇日本巨星大谷翔平、道奇強投山本由伸、小熊強打鈴木誠也、天使左投菊池雄星、教士左投松井裕樹，還有本季加盟藍鳥的岡本和真以及轉戰白襪的村上宗隆，還有曾效力金鶯、目前為自由身的菅野智之。其中，大谷翔平有可能只專職打者，不確定能否上演「投打二刀流」。

吉田正尚曾代表日本隊參加2023年經典賽，他在準決賽面對墨西哥擊出追平三分砲，是日本隊能逆轉贏球的關鍵之一。該年經典賽，吉田正尚出賽7場，交出2轟、13分打點，打擊率4成09的成績。

本屆經典賽，日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

