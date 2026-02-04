自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》紅襪允許吉田正尚打WBC 但日本隊最後1人不一定選他？

2026/02/04 09:00

吉田正尚。（資料照，法新社）吉田正尚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月開打，根據波士頓媒體《MassLive》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，紅襪隊32歲日籍外野手吉田正尚獲准參加經典賽，但日本隊尚未確定是否要選吉田。

吉田正尚在2024年10月動右肩手術，直到去年7月才歸隊，上季出賽55場，交出4轟、26分打點，打擊率2成66，整體攻擊指數（OPS）為0.695。吉田正尚去年主要擔任指定打擊，只在左外野守過5場、右外野守過1場。

寇提羅提到，吉田正尚在2025年因傷勢影響只打短暫賽季，也沒有任何保險方面的問題。不過，日本隊尚未表態是否把吉田列入球隊最終名單；此外，寇提羅也指出，紅襪隊目前40人名單中，可能會有11人參加經典賽。

日本隊名單目前已經公布29人，旅美組包含道奇日本巨星大谷翔平、道奇強投山本由伸、小熊強打鈴木誠也、天使左投菊池雄星、教士左投松井裕樹，還有本季加盟藍鳥的岡本和真以及轉戰白襪的村上宗隆，還有曾效力金鶯、目前為自由身的菅野智之。其中，大谷翔平有可能只專職打者，不確定能否上演「投打二刀流」。

吉田正尚曾代表日本隊參加2023年經典賽，他在準決賽面對墨西哥擊出追平三分砲，是日本隊能逆轉贏球的關鍵之一。該年經典賽，吉田正尚出賽7場，交出2轟、13分打點，打擊率4成09的成績。

本屆經典賽，日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中