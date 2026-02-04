MLB》重砲三壘手蘇亞雷斯轉戰紅人 重返老東家坦言非常自在

蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）新賽季將轉戰辛辛那提紅人，回到自己待了7年的老東家，今天受訪時他也坦言，能回到所有人都熟識的球隊感到很自在。

目前34歲的蘇亞雷斯，曾在2015到2021年球季加盟紅人，這7年在大聯盟出賽916場，打出.253/.335/.476的打擊三圍，累計189發全壘打與524分打點，wRC+111，2022年球季被交易至水手。

蘇亞雷斯在前天與老東家簽下一紙1年1500萬美元的合約，包括2027年的共同選擇權，他表示一直很希望能再度回到這支球隊，「我曾經說過，或許我能在辛辛那提結束我的職業生涯，5年過後我真的回來了，我想這就是禮物吧，能回到所有人都熟識的球隊感覺非常自在。」

在去年的交易大限之前，多支大聯盟球隊都對蘇亞雷斯感興趣，其中也包括紅人，但最終球團因不想送走農場的重點新秀而作罷，但紅人棒球事務總裁克拉爾（Nick Krall）坦言，球季結束蘇亞雷斯成為自由球員後，管理階層都在持續留意他的動態，雖然簽下他會超出球團新賽季的薪資預算，但克拉爾在上周與兩位老闆接洽之下獲取同意，最終成功延攬。

去年球季分別效力響尾蛇與水手的蘇亞雷斯，出賽159場的打擊率雖只有.228，但敲出平生涯單季新高的49轟與破新高的118分打點，wRC+125。

蘇亞雷斯談到目前球隊的陣容，他表示投手群實力堅強，進攻端也都能有效發揮，「我來到這的確是為了幫助球隊，但不是成為超級英雄，我會保持最佳狀態並在場上全力以赴，盡我所能去幫助球隊贏下比賽，這對我來說才是更重要的。」

為了騰出名單空間給蘇亞雷斯，紅人將休賽季從道奇延攬的冠軍替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt）給指定讓渡（DFA）。

蘇亞雷斯曾在2015到2021年效力紅人。（資料照，法新社）

