MLB》首件薪資仲裁結果出爐球員勝！ 金鶯好手加薪51％拿1.1億

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年第一件薪資仲裁結果由球員獲勝，金鶯29歲右投布瑞迪許（Kyle Bradish）新賽季將得到355萬美元（約新台幣1.1億），而非球隊希望的287.5萬美元（約新台幣9082萬）。

布瑞迪許在去年賽季從手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術）復原，相隔438天重返大聯盟投手丘，上季他一共出賽6場都是先發，32.0局送出47K，拿下1勝1敗，防禦率2.53。布瑞迪許在受傷前的生涯年是2023年，該年他30場先發拿下12勝7敗，防禦率2.83，在168.2局送出168K，同年獲得塞揚獎票選第4名。

布瑞迪許在2025年的薪資為235萬美元，今天的勝利讓他確定新賽季的薪水將加薪51%，而不是球隊希望的22%，而在成為自由球員前，金鶯還擁有布瑞迪許2年的仲裁資格。

新賽季布瑞迪許暫時預計是球隊前兩號先發，因為金鶯休賽季可能還會想繼續追求投手。先前金鶯透過交易換得光芒好手巴茲（Shane Baz），自由球員瓦德茲（Framber Valdez）、加倫（Zac Gallen）以及吉歐里多（Lucas Giolito）據傳也在金鶯的觀察名單中。

