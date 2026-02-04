自由電子報
體育 棒球 日職

MLB》結束旅日4年後重返美職體系 前巨人軍洋投凱勒轉戰紅襪

2026/02/04 09:46

凱勒。（資料照，今日美國）凱勒。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）今天在社群媒體X上指出，前讀賣巨人洋投凱勒（Kyle Keller）將以小聯盟約加盟紅襪隊，外帶大聯盟春訓邀約。凱勒如果進入大聯盟名單，年薪將來到190萬美元，外帶50萬美元的激勵獎金。

凱勒曾待過大聯盟馬林魚、天使和海盜隊，他在2021年12月轉戰日職阪神虎。凱勒在2023年12月又轉戰巨人軍，去年凱勒出賽45場，戰績1勝1敗、防禦率3.11，有6次中繼成功，共投46.1局賞49次三振。

即將在今年4月滿33歲的凱勒，旅日4年生涯共出賽158場，累積7勝、39次中繼成功，平均防禦率2.42。而凱勒在大聯盟生涯共3個賽季，累積1勝1敗、平均防禦率5.83。

而波士頓媒體《MassLive》記者寇提羅（Chris Cotillo）分析，凱勒有機會競爭紅襪隊牛棚的一個位置。

除了紅襪當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）、主力中繼右投惠特洛克（Garrett Whitlock）外，目前紅襪隊的牛棚不穩定，隨著火球男希克斯（Jordan Hicks）被交易至白襪，紅襪牛棚現階段有右投史雷頓（Justin Slaten）、韋瑟特（Greg Weissert）、凱利（Zack Kelly）、華森（Ryan Watson），還有左投莫蘭（Jovani Moran）與薩馬涅戈（Tyler Samaniego）等人。

若凱勒在春訓期間表現出色，可能會和華森這樣的選手，競爭第6局或第7局的後援投手位置。

