體育 棒球 MLB

MLB》跟鄭宗哲一樣被4度DFA！ 前大物「解脫」遭洋基下放3A

2026/02/04 09:42

盧錫亞諾被下放小聯盟。（資料照，法新社）盧錫亞諾被下放小聯盟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前巨人大物盧錫亞諾（Marco Luciano）在休賽季4度被DFA後，此次於讓渡期沒有被任何球隊給撿走，因此他也在今天被洋基給下放3A。

曾是巨人小聯盟百大新秀第13名大物的盧錫亞諾，在休賽季幾經波折，先是被巨人放棄後，再接連被海盜撿走後DFA，金鶯撿走後再次將他DFA，後續再度被洋基撿走後又被DFA，如今遭到下放，將力拚重返大聯盟。

盧錫亞諾通過讓渡程序被下放，代表他將不再是40人名單中的球員，但他仍有望獲得大聯盟春訓邀請。《MLBTR》指出，沒有人願意失去40人名單的位置，但或許對盧錫亞諾來說，下放也算是種解脫，因為他在今年已經被DFA4次，至少他在下週春訓開始前，知道自己要去哪裡報到。

洋基隊將嘗試在3A進一步開發盧錫亞諾的潛力，他在2025年僅擔任外野手，但洋基將其標註為內外野兼修，因此或許會嘗試讓他回到內野防區。盧錫亞諾是一名右打者，而洋基目前的打線相當偏重左打，因此隨著球季進行，盧錫亞諾或許能在右打戰力上提供幫助。

值得一提的是，盧錫亞諾休賽季曾在海盜時跟鄭宗哲一起被DFA，且兩人本季都被DFA達4次。

