自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士傳為了搶字母哥 助隊奪4冠的「嘴綠」可能要被交易？

2026/02/04 10:21

D.格林。（資料照，路透）D.格林。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中交易大限將在台灣時間2月6日截止，效力勇士14年、並奪4冠的明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green），如今傳出被勇士球團列入交易談判。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪坦言，這大概是他執教以來，D.格林的名字首次出現在交易傳聞。

《ESPN》報導，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和老闆拉寇伯（Joe Lacob）想追求公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊提出的各種報價中，D.格林的名字被列入其中。

為了匹配薪資，勇士可能要在交易中放入本季因傷報銷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler，下季的薪水為5680萬美元），或是D.格林（下賽季薪水為2760萬美元）。由於D.格林的合約金額相對較小、更容易做交易，而且他目前身體狀況健康，能夠為一支爭冠球隊做出貢獻，與巴特勒的情況不同。因此在交易談判中，D.格林對公鹿或其他球隊來說更具吸引力。

柯爾表示，他在美國時間週一與D.格林談論關於交易傳聞一事，「我想這大概是自己到這裡以來，他的名字第一次真正出現在交易傳聞，所以情況有所不同。但這同時也是這聯盟的一部分，幾乎每名選手的職業生涯都會遇到的事。」

此外，柯爾在美國時間週一於《95.7 The Game》電台節目中說，「我想對Draymond來說，真正棘手的是，這是他唯一熟悉的地方。總有一天，他會在球館外擁有一座雕像。對他來說，這絕對是一個奇怪的處境，因為在他整個職業生涯中，從未考慮過穿上其他球隊的球衣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中