NBA》勇士傳為了搶字母哥 助隊奪4冠的「嘴綠」可能要被交易？

D.格林。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中交易大限將在台灣時間2月6日截止，效力勇士14年、並奪4冠的明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green），如今傳出被勇士球團列入交易談判。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪坦言，這大概是他執教以來，D.格林的名字首次出現在交易傳聞。

《ESPN》報導，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和老闆拉寇伯（Joe Lacob）想追求公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊提出的各種報價中，D.格林的名字被列入其中。

為了匹配薪資，勇士可能要在交易中放入本季因傷報銷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler，下季的薪水為5680萬美元），或是D.格林（下賽季薪水為2760萬美元）。由於D.格林的合約金額相對較小、更容易做交易，而且他目前身體狀況健康，能夠為一支爭冠球隊做出貢獻，與巴特勒的情況不同。因此在交易談判中，D.格林對公鹿或其他球隊來說更具吸引力。

柯爾表示，他在美國時間週一與D.格林談論關於交易傳聞一事，「我想這大概是自己到這裡以來，他的名字第一次真正出現在交易傳聞，所以情況有所不同。但這同時也是這聯盟的一部分，幾乎每名選手的職業生涯都會遇到的事。」

此外，柯爾在美國時間週一於《95.7 The Game》電台節目中說，「我想對Draymond來說，真正棘手的是，這是他唯一熟悉的地方。總有一天，他會在球館外擁有一座雕像。對他來說，這絕對是一個奇怪的處境，因為在他整個職業生涯中，從未考慮過穿上其他球隊的球衣。」

