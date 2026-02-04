NBA》打滿48分鐘狂傳22助攻拿17分 爵士2年級生寫史上最年輕紀錄

克里爾（右）全場傳出22次助攻外帶17分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天人手不足的爵士，靠著2年級生克里爾（Isaiah Collier）燃燒48分鐘，拿下17分外帶生涯最高的22助攻，幫助球隊以131：122擊敗溜馬終結6連敗。

爵士在今天透過交易，送走克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang），換來灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.），導致今天在對陣溜馬時人手不足。

本場比賽爵士一共只上場7人，克里爾48分鐘上好上滿，拿下17分，傳出生涯新高22助攻，外帶3抄截，明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）上場27分鐘拿下27分，替補的森薩博（Brice Sensabaugh）打30分鐘有20分進帳，先發得分次高的是首輪第五順位的貝利（Ace Bailey），他拿下19分。

克里爾今天成為自2008年的威廉斯（Deron Williams）後，第一位單場15分、20助攻以上的爵士球員，年僅21歲的他更是史上最年輕可以辦到這件事情的球員。

溜馬傑克森（Quenton Jackson）替補上場17分鐘就以10投9中命中率轟下24分，先發沃克（Jarace Walker）同樣拿下24分外帶6籃板4助攻，但發生高達8次失誤。

