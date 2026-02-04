自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》打滿48分鐘狂傳22助攻拿17分 爵士2年級生寫史上最年輕紀錄

2026/02/04 10:48

克里爾（右）全場傳出22次助攻外帶17分。（路透）克里爾（右）全場傳出22次助攻外帶17分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天人手不足的爵士，靠著2年級生克里爾（Isaiah Collier）燃燒48分鐘，拿下17分外帶生涯最高的22助攻，幫助球隊以131：122擊敗溜馬終結6連敗。

爵士在今天透過交易，送走克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang），換來灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.），導致今天在對陣溜馬時人手不足。

本場比賽爵士一共只上場7人，克里爾48分鐘上好上滿，拿下17分，傳出生涯新高22助攻，外帶3抄截，明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）上場27分鐘拿下27分，替補的森薩博（Brice Sensabaugh）打30分鐘有20分進帳，先發得分次高的是首輪第五順位的貝利（Ace Bailey），他拿下19分。

克里爾今天成為自2008年的威廉斯（Deron Williams）後，第一位單場15分、20助攻以上的爵士球員，年僅21歲的他更是史上最年輕可以辦到這件事情的球員。

溜馬傑克森（Quenton Jackson）替補上場17分鐘就以10投9中命中率轟下24分，先發沃克（Jarace Walker）同樣拿下24分外帶6籃板4助攻，但發生高達8次失誤。

克里爾成為自2008年的威廉斯後，第一位單場15分、20助攻以上的爵士球員，同時是史上最年輕辦到這項成就的球員。（取自ESPN X）克里爾成為自2008年的威廉斯後，第一位單場15分、20助攻以上的爵士球員，同時是史上最年輕辦到這項成就的球員。（取自ESPN X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中