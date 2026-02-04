中職》喊出「不一樣了」！ 富邦悍將今熱血開訓

富邦悍將今天舉辦開訓典禮。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕富邦悍將日前春訓就進行中，今天舉辦開訓典禮，公布正、副隊長和年度口號，今年富邦悍將由范國宸重新擔任隊長、投手隊長曾峻岳，副隊長則是野手戴培峰、陳愷佑，投手廖任磊、李吳永勤。年度口號喊出「Blue power 不一樣了」。

除了公布隊長與口號，悍將全隊也寫下個人今年年度目標，其中，由於富邦今年日籍教練人數眾多，張育成在年度目標簽名板上幽默寫下「日語變好」，成為一大亮點，新任日籍監督後藤光尊則是寫下「台灣一」目標。

范國宸說，今年是不一樣開始，希望也有不一樣結束，感謝教練團對他信任，希望全隊健康、一起加油。

富邦悍將年度口號「Blue power 不一樣了」。（富邦悍將提供）

包括入選經典賽台灣隊集訓成員在內，富邦悍將今天全隊到齊。

悍將最早來台的洋將是日籍鈴木駿輔、育成洋將阿部雄大，日前威戈神、愛力戈來台，洋投魔力藍、新洋砲邦力多也在昨天抵達台灣，合計6人。

年度口號「Blue Power」，源自球隊的經典藍，象徵沈著、堅毅且蘊藏爆發力的悍將魂。悍將球員們誓以更努力的態度，全力以赴，要讓球迷們以身為藍色悍將家人為傲，並凝聚成共同前進的藍色信仰，在今年勢將成為更進擊、更強大的藍色力量！

「#不一樣了」不只是外界對悍將的期待，更是球隊最直接、也最堅定的宣示! 邁入成軍第十年，富邦悍將在戰力、後勤與行銷等各面更全面升級，正式宣告放下過往包袱，以截然不同的姿態迎向全新賽季，宣示今年球隊戰績立志起飛的決心，富邦悍將不一樣了！

