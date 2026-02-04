NBA》傷了哈特也不怕！尼克輕取東部第2爛的巫師收下7連勝

布里吉斯砍下全場最高23分，助隊輕取巫師。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巫師主場的尼克，即使比賽途中傷了哈特（Josh Hart），但面對東部戰績第2差的球隊仍輕鬆取勝，以132：101收下近期7連勝。

尼克在比賽一開始就火力全開，首節三分外線13投7中、將近6成命中率攻下38分，早早就有領先優勢，並把火燙手感延續下去，尤其湯斯（Karl-Anthony Towns）在次節8投5中、1記三分以及罰球4中3狂拿14分，幫助球隊在上半場以27分大幅領先。

請繼續往下閱讀...

不過來到第3節，尼克遇到傷兵問題，在剩餘時間來到7分6秒時，哈特起跳嘗試防守庫利巴利（Bilal Coulibaly）的三分跳投，但在落地時左腳明顯出現「翻船」的情形，最後只能一拐一拐地走進球員通道休息，且未再上場。

然而即便哈特因傷退場，尼克面對巫師仍舊綽綽有餘，第3節布朗森（Jalen Brunson）一人狂拿13分領銜球隊拉開分差，才能使球隊在末節給予板凳選手機會，其中胡克波提（Ariel Hukporti）與克拉克森（Jordan Clarkson）打好打滿皆有12分入袋最為亮眼，讓尼克笑到最後，收下面對巫師的11連勝。

布里吉斯（Mikal Bridges）砍23分為全場最高，布朗森緊隨其後得到21分，湯斯攻下19分15籃板，阿努諾比（OG Anunoby）也有19分，受傷的哈特則留下4分7籃板7助攻；巫師部分，萊利（Will Riley）得到全隊最多的17分，卡林頓（Bub Carrington）挹注14分。

Josh Hart heads back to the Knicks' locker room after an apparent injury pic.twitter.com/1uDwBMKqpJ — Knicks Videos （@sny_knicks） February 4, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法