自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》傷了哈特也不怕！尼克輕取東部第2爛的巫師收下7連勝

2026/02/04 11:48

布里吉斯砍下全場最高23分，助隊輕取巫師。（路透）布里吉斯砍下全場最高23分，助隊輕取巫師。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巫師主場的尼克，即使比賽途中傷了哈特（Josh Hart），但面對東部戰績第2差的球隊仍輕鬆取勝，以132：101收下近期7連勝。

尼克在比賽一開始就火力全開，首節三分外線13投7中、將近6成命中率攻下38分，早早就有領先優勢，並把火燙手感延續下去，尤其湯斯（Karl-Anthony Towns）在次節8投5中、1記三分以及罰球4中3狂拿14分，幫助球隊在上半場以27分大幅領先。

不過來到第3節，尼克遇到傷兵問題，在剩餘時間來到7分6秒時，哈特起跳嘗試防守庫利巴利（Bilal Coulibaly）的三分跳投，但在落地時左腳明顯出現「翻船」的情形，最後只能一拐一拐地走進球員通道休息，且未再上場。

然而即便哈特因傷退場，尼克面對巫師仍舊綽綽有餘，第3節布朗森（Jalen Brunson）一人狂拿13分領銜球隊拉開分差，才能使球隊在末節給予板凳選手機會，其中胡克波提（Ariel Hukporti）與克拉克森（Jordan Clarkson）打好打滿皆有12分入袋最為亮眼，讓尼克笑到最後，收下面對巫師的11連勝。

布里吉斯（Mikal Bridges）砍23分為全場最高，布朗森緊隨其後得到21分，湯斯攻下19分15籃板，阿努諾比（OG Anunoby）也有19分，受傷的哈特則留下4分7籃板7助攻；巫師部分，萊利（Will Riley）得到全隊最多的17分，卡林頓（Bub Carrington）挹注14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中