經典賽》韓媒估南韓隊有5名大聯盟選手 連2年3A敲25轟的工具人將助陣

〔體育中心／綜合報導〕根據太空人官網記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）今天在社群媒體X上指出，太空人韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）將代表南韓隊，參加今年3月的世界棒球經典賽。

韓媒《OSEN》報導，惠特科姆是在1998年出生，母親為南韓人，擁有韓國血統。他在2020年選秀會中以第5輪第160順位被太空人選進。

惠特科姆過去兩年短暫上到大聯盟，去年出賽20場交出1轟、1打點，打擊率1成25的表現，生涯大聯盟出賽40場，累積1轟、平均打擊率1成78。

不過，惠特科姆近兩年在小聯盟3A表現出色，上季在3A出賽107場，交出25轟、64分打點，打擊率2成67，整體攻擊指數（OPS）為0.869。惠特科姆過去2年都在3A交出單季25轟的成績。

本季轉戰大聯盟勇士隊的韓籍游擊手金河成、教士隊的宋成文，都因為受傷無緣經典賽戰場。道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）休賽季動腳踝手術，同樣辭退南韓隊。而惠特科姆能守二壘、三壘，也能擔任外野手，預計將是南韓隊野手陣容的一顆活棋。

《OSEN》指出，如果惠特科姆確定加入南韓隊，估計南韓隊會有5名大聯盟選手，包含惠特科姆、巨人韓籍外野手李政厚、道奇內野手金慧成、紅雀後援右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、曾短暫待過道奇隊的老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）。

今年經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

Dana Brown said Paredes won’t play in WBC. He said Dezenzo （Italy） and Whitcomb （Korea） will play in WBC. — Brian McTaggart （@brianmctaggart） February 3, 2026

