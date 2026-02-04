自由電子報
NBA》三巨頭合轟64分！湖人輕取籃網結束地獄客場8連戰

2026/02/04 11:07

詹姆斯與東契奇。（路透）詹姆斯與東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館布魯克林，詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）合轟49分，加上傷癒回歸的里維斯（Austin Reaves）也有15分進帳，以125：109輕取籃網，近期客場之旅4勝4敗作收。

湖人客場8連戰今迎來最終戰，紫金大軍開賽火力全開，首節團隊18投15中，以超過8成的命中率打出45：23攻勢，第二節籃網依舊無力抗衡，單節只拿下17分，湖人帶著69：40的大幅優勢進入下半場。

東契奇易籃後持續輸出，單節再拿9分後打完3節提前下班，詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）末節4分半替補上陣獲得滿場歡呼，一上來就在同梯的柯奈特（Dalton Knecht）助攻下上籃得手，最後以4分、1助攻作收。

詹姆斯攻下全隊最高25分，東契奇18投8中挹注24分，拉雷維亞（Jake Laravia）18分、5籃板，里維斯相隔一個半月出賽進帳15分、4籃板。籃網以小波特（Michael Porter Jr.）21分最佳，夏普（Day'Ron Sharpe）拿下19分、14籃板，威廉斯（Ziaire Williams）進帳17分。

