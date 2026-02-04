自由電子報
中職》樂天桃猿2026春訓進駐台東 今團拜受贈縣府小紅包

2026/02/04 11:10

中華職棒樂天桃猿隊今天在第一棒球場舉辦開訓團拜。（台東縣府提供）中華職棒樂天桃猿隊今天在第一棒球場舉辦開訓團拜。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕中華職棒樂天桃猿隊選定台東為2026年春訓基地，今天在第一棒球場舉辦開訓團拜活動，縣長饒慶鈴特別應邀出席，帶著各種水果、運動飲料等歡迎球隊，並贈送每位隊職員及工作人員小紅包，也預祝球隊春訓順利，在新賽季旗開得勝、順利挑戰二連霸成功。

教育處指出，這次樂天桃猿隊分兩階段春訓，包括第一階段2月4日至2月14日，及第二階段2月23日至3月10日，進駐台東縣棒球村第一及第二棒球場展開訓練。台東作為棒球原鄉，縣府團隊將持續優化軟硬體設施，營造最友善的運動訓練環境。饒慶鈴縣長期望透過與樂天桃猿隊的合作，能讓台東的棒球發展更上一層樓，也歡迎全國民眾在春訓期間來台東看球、旅遊，感受「棒球原鄉」的熱情與魅力。

饒慶鈴表示，台是職棒球隊春訓的首選之地，歡迎樂天桃猿隊展開為期兩個階段的春訓，相信絕對能讓各位選手心無旁騖地調整狀態，為新賽季儲備最強戰力。樂天球團進駐將直接促進地方產經效益，春訓期間第一階段教練、選手及工作人員就有近百位來台東，其中投手朱承洋、捕手余新喆，以及去年選秀進入樂天的「綠島潛水艇」陳世展，都是台東子弟；第二階段更將突破百位，將可活絡在地交通、住宿、餐飲及各項生活消費。此外，伴隨春訓而來的大批球迷進行「移地觀光」追星，對於刺激地方經濟發展及推廣臺東的運動觀光亦有實質助益。

針對雙方的合作交流，樂天球團副領隊礒江厚綺感謝縣政府願意出借高規格的球場設施。他表示，球團此行不僅是訓練，更將致力於深化棒球教育交流，在春訓期間將加強與台東縣基層棒球學校的連結，協助在地小選手建立正確的訓練觀念，強化人才培育。

