棒球》韓職雙雄搶進台南！ 樂天巨人、NC恐龍春訓亞太訓練中心

2026/02/04 11:33

南市亞太國際棒球訓練中心各類型場地完備，可完成春訓期間所有訓練需求。（南市體育局提供）南市亞太國際棒球訓練中心各類型場地完備，可完成春訓期間所有訓練需求。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市亞太國際棒球訓練中心持續吸引國際目光，已成為亞洲職棒球團春訓首選基地。韓國職棒人氣勁旅樂天巨人隊於1月25日率先抵達台南展開春訓，NC恐龍隊也將於2月8日進駐集訓，讓府城再度成為亞洲職棒關注焦點。

亞太國際棒球訓練中心鄰近市區、交通便利，加上台南冬季氣候穩定舒適，白天體感溫度約18至23度，日照充足、降雨偏少，極適合戶外訓練。樂天巨人隊抵台後即投入高強度集訓，充分運用完善場地配置，在成棒副球場進行打擊練習，並於室內外投打練習場進行投捕與傳接球訓練，全面完成春訓課表。

體育局指出，自2024年市府與樂天巨人隊簽署合作備忘錄（MOU）後，該隊已連續兩年選擇台南春訓；NC恐龍隊也於去年9月完成合作簽約，同樣連續兩年來台訓練，兩支韓職球團皆高度肯定亞太訓練中心的場地品質與設備水準。目前春訓檔期相當搶手，除優先提供中職統一獅隊使用外，其餘球團須提前1年完成申請，今年就有韓國球團因較晚完成申請手續而向隅。

體育局長陳良乾表示，韓職球團展現精實且科學化的訓練模式，值得南市各級球隊學習。本次春訓期間，樂天巨人規劃2場公益棒球教室，NC恐龍安排4場教練指導QA課程，促進台韓棒球交流。

體育局也提醒，春訓期間吸引許多國內外球迷到場應援與追星，呼籲球迷注意自身安全與隨身物品，並遵守國際禮儀，展現台南熱情與良好球迷風範，共同迎接新球季的精采賽事。

台南冬季氣候宜人，溫溼度適中且少下雨，極適合戶外訓練。（南市體育局提供）台南冬季氣候宜人，溫溼度適中且少下雨，極適合戶外訓練。（南市體育局提供）

南市城市棒球隊教練團至成棒副球場向樂天巨人請益。（南市體育局提供）南市城市棒球隊教練團至成棒副球場向樂天巨人請益。（南市體育局提供）

