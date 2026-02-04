PLG》盧峻翔挑戰MVP三連霸！聯盟本季將有19個年度獎項

領航猿盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2025-26球季將會頒發的年度獎項，預計會有19個獎項讓球員、教練及球團工作人員共同角逐，其中年度第一隊、年度防守第一隊維持無位置劃分，期盼球員打出場場好球爭取最高榮譽，桃園領航猿一哥盧峻翔將力拚年度MVP三連霸。

PLG表示，球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽18場（新人王為例行賽最少出賽12場、若為DNP則不計出賽場次），以及該球員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格。

PLG 2025-26球季年度獎項，將會採下列幾種方式產生：

球員攻守數據決定 –

● 年度數據獎項

得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王

（資格–例行賽出賽至少18場，若該球員出場數未達標，但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎）

籃球記者票選 + 球迷票選決定 –

● 年度MVP

（For非洋將，資格–例行賽出賽至少18場）

● 年度洋將

（資格–例行賽出賽至少18場）

● 年度主場

籃球記者票選 + 各隊GM票選決定 –

● 年度GM

籃球記者票選決定 –

● 年度第六人

（資格–例行賽出賽至少18場，替補出賽比例75%，可從缺）

● 年度新人王

（資格–經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽，具備以上任一條件且例行賽出賽至少12場，可從缺）

● 年度防守球員

（資格–例行賽出賽至少18場）

● 年度防守第一隊

（資格–例行賽出賽至少18場，年度防守球員必須列入年度防守第一隊，外籍球員僅可選擇1名球員，無位置劃分）

● 年度第一隊

（資格–例行賽出賽至少18場，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，外籍球員僅可選擇1名球員，無位置劃分）

● 年度教練

● 年度進步

（資格–上季已經參加P. LEAGUE+ 且例行賽出賽至少18場）

球迷票選決定 –

● 年度人氣王

● 年度啦啦隊

● 年度啦啦隊人氣王

