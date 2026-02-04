自由電子報
體育 棒球

經典賽》投手帶15或16人仍打問號 王建民談教練團的取捨

2026/02/04 12:29

台灣隊投手教練王建民。（記者李惠洲攝）台灣隊投手教練王建民。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕經典賽台灣隊昨拍板30人正選名單，由於賽制上投手有嚴格的球數限制，也考驗教練團在取捨時的智慧。台灣隊總教練曾豪駒並未明說到底是帶15或16人，只希望可以有比較多的投手去平均分擔局數，而投手教練王建民則表示，在考量上就是以近況為主，還要考量一些旅外投手的球數限制。

由於入選經典賽台灣隊的旅美球員，要到28日台灣隊前往宮崎時才能會合，因此教練團在對他們近況的了解上，需要透過母隊傳回的影片，而今天包括陳柏毓、張弘稜和鄭宗哲離開台灣隊集訓後，目前陣中除了暫無所屬球隊的林家正之外，已經沒有旅外球員。

在投手群的取捨下，曾豪駒和王建民都表示十分困難，曾總希望有比較多的投手去平均分擔局數，全力把他們最優質的球，去面對每一位打者。在比賽開打後，王建民主要負責在牛棚掌握投手狀況，另一名投手教練林岳平則負責場上的投手調度，王建民表示在決定投手名單時，「和餅總（林岳平）討論，現在就是以近況為主，還要考量一些旅外投手的限制。餅總去看每個母隊給的投球限制，再加上現有中職投手可不可以完成比賽，就這樣互相做準備。」

至於旅美投手最需擔心的時差問題，王建民則指出，時差是一個問題，但在調整上應該是沒問題，因為球員在母隊也會幫他們做調整。

台灣隊投手教練王建民。（記者李惠洲攝）台灣隊投手教練王建民。（記者李惠洲攝）

