中職

中職》投資破千萬加強運科！ 富邦詳解優化內容

2026/02/04 12:46

富邦悍將領隊陳昭如率全隊舉行春訓開訓儀式。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕富邦悍將今天開訓，副領隊林威助說，球隊今年加強運科協助訓練，領隊陳昭如則透露，整體而言耗資破千萬。而球隊稍早也以文字解釋，包括既有之Trackman 以及 Synergy 等情蒐設備和新啟用的「智慧牛棚」等設施，富邦整體運科系統更加完善。

富邦悍將備戰新球季，新年度在運動科學及相關輔助系統投入再升級。為持續提升教練團與球員的訓練效率，今年球季將運科監測設備進行系統性整合，包含既有之Trackman 以及 Synergy 等國際主流情蒐設備，2026 年的更建置「智慧牛棚」訓練系統，透過自動化串連數據與影像，大幅優化過往繁瑣分散的資料蒐集流程，在運科輔助方面能更迅速，提供教練及選手更科學化的訓練。

今年度新啟用的「智慧牛棚」則整合了TrendUp 打擊與投球智慧模組，能達成自動觸發與同步監測的功能，過去情蒐分析師須手動剪輯影片並對照數據，現在透過軟體系統串聯多視角高速攝影機與Trackman及 portable Trackman 等, 球員在投球或擊球完成的當下，系統便會自動產出結合數據的同步影像，不僅節省了大量人工作業，更讓教練團更能即時回饋，確保訓練的精準度。

在整體戰力資訊管理上，球團今年也與「野球革命」深度合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護及球探情蒐等三大管理系統。配合VALD測力板測量爆發力、inbody770S檢測身體數值，從體能數據到場上表現皆能達成量化分析。此外，球隊亦引進兩台「I-Pitch智慧發球機」，協助打者應對各類球種與球速，提升實戰的訓練效率，另外也將在新球季啟用PitchCom（電子暗號發送器），作為實戰中溝通暗號重要利器。

除了硬體端與軟體系統的升級，富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程亦將持續執行，確保球員在身體及心理素質與戰略運用上，皆能獲得全方位的專業支援。球團期許透過這套結合自動化技術與數據科學的系統，能建立更完善的球員發展機制，提升球隊整體作戰競爭力。

