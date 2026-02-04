自由電子報
亞洲杯桌球賽》4局逆轉沙烏地阿拉伯對手 17歲郭冠宏首勝到手

2026/02/04 12:56

郭冠宏逆轉沙烏地阿拉伯對手，贏得男單小組賽首戰勝利。（取自WTT官網）郭冠宏逆轉沙烏地阿拉伯對手，贏得男單小組賽首戰勝利。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏今天在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽首戰，以3:1逆轉世界排名221的沙烏地阿拉伯的布舒萊比，旗開得勝，明天將首度遭遇世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，去年獲得季軍的林詩棟首戰也以11:1、11:9、11:4輕鬆解決印度選手蘇拉瓦朱拉。

世界排名77的郭冠宏面對陌生的布舒萊比，首局還在互探虛實，以8:11讓出；次局，小郭在6:5領先時連拿4分，11:6扳回一城。第3局，小郭在4:5落後下連拿2分，逼出對手的暫停，恢復比賽後，小郭依舊維持領先優勢，11:7再下一城。

關鍵第4局，郭冠宏在開局2:6落後下展開強勢反擊以7:6反超，布舒萊比也很快做出回應，回敬一波4:1的攻勢，反倒以10:8先聽牌。關鍵時刻，場邊球迷高呼:「郭冠宏，不要放棄!」小郭也頂住壓力，利用接發球反手擰拉對手中路，化解兩個局點後以11:10逼出賽末點，不料隨後自己也出現回球掛網、發球失誤，再度陷入11:12的劣勢，這回小郭再度使出反手擰拉化解第3個局點，並一鼓作氣連拿3分，14:12艱苦贏得亞洲杯生涯首勝。

女單方面，世界排名60的18歲小將葉伊恬首戰就對上傷癒復出的世界球后孫穎莎，首局一度打出氣勢追到8:9，最終仍以8:11、3:11、7:11落敗，明天將迎戰敘利亞女將扎扎。

