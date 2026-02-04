NBA》超強狀元郎！「旗子哥」轟36分再寫聯盟紀錄 但獨行俠仍吞5連敗

佛拉格今天砍下36分全場最高，但仍舊無法幫助獨行俠取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰塞爾提克，當家狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）延續近期的好手感，打出破聯盟紀錄的好表現，但可惜最終不敵布朗（Jaylen Brown）帶領的綠衫軍，以100：110敗下陣來苦吞5連敗。

獨行俠首節在佛拉格領軍下，團隊打出5成命中率，但布朗一人單節狂拿15分搶走焦點，進到第2節後兩隊火力雖迅速冷卻，但獨行俠上半場結束仍落後8分。

易籃後，塞爾提克在布朗與賈薩（Luka Garza）合作下重整旗鼓，反觀獨行俠仍舊一蹶不振，甚至在末節一開始還落後多達23分差，雖然佛拉格在第4節轟進15分，但仍於事無補，無法將勝利留在主場。

雖然獨行俠以輸球坐收，可是2025年以選秀狀元之姿進入球隊的佛拉格，今天爆砍36分寫下全場最高，包括他在前面兩戰對上黃蜂與火箭分別得到49分與34分的成績在內，讓他得以19歲又44天的年紀成為NBA歷史上最年輕達成「連3場至少得30分」的球員。

除此之外，佛拉格還拿下9籃板6助攻的成績，也成為史上第4位未滿20歲就達成不只1次「至少35分、5籃板與5助攻」的表現，包括湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James，4次）、「歐洲金童」東契奇（Luka Dončić，2次）以及效力火箭的「死神」杜蘭特（Kevin Durant，2次）都曾有過此壯舉。

